    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    SUESS MicroTec Aktie knickt um -2,73 % ein - 08.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die SUESS MicroTec Aktie bisher Verluste von -2,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec Aktie knickt um -2,73 % ein - 08.10.2025
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

    SUESS MicroTec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2025

    Die SUESS MicroTec Aktie notiert aktuell bei 33,46 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,73 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,94  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SUESS MicroTec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -18,97 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +13,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,39 % verloren.

    SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,59 %
    1 Monat +34,11 %
    3 Monate -18,97 %
    1 Jahr -48,20 %

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 637,31 Mio. wert.

    Börsenstart Europa - 08.10. - FTSE Athex 20 stark +3,19 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

    -2,85 %
    +13,59 %
    +34,11 %
    -18,97 %
    -48,20 %
    +230,78 %
    +126,74 %
    +476,67 %
    +36,68 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SUESS MicroTec Aktie knickt um -2,73 % ein - 08.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die SUESS MicroTec Aktie bisher Verluste von -2,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.