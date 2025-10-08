SUESS MicroTec Aktie knickt um -2,73 % ein - 08.10.2025

Die SUESS MicroTec Aktie notiert aktuell bei 33,46€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,73 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,94 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SUESS MicroTec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -18,97 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +13,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,39 % verloren.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,59 % 1 Monat +34,11 % 3 Monate -18,97 % 1 Jahr -48,20 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 637,31 Mio. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.