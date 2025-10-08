    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer

    Stroeer Aktie überzeugt mit Kursplus - 08.10.2025

    Am 08.10.2025 ist die Stroeer Aktie, bisher, um +0,88 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Stroeer Aktie.

    Foto: Oliver Berg - dpa

    Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

    Stroeer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Stroeer Aktie. Mit einer Performance von +0,88 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Stroeer in den letzten drei Monaten Verluste von -20,36 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stroeer Aktie damit um +4,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Stroeer auf -13,64 %.

    Stroeer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,86 %
    1 Monat -0,37 %
    3 Monate -20,36 %
    1 Jahr -29,00 %

    Informationen zur Stroeer Aktie

    Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,25 Mrd. wert.

    Stroeer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stroeer

    +0,25 %
    +4,86 %
    -0,37 %
    -20,36 %
    -29,00 %
    -1,19 %
    -41,50 %
    -20,99 %
    +90,48 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
