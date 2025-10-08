211 Prozent an einem Tag: Trump lässt Trilogy-Metals-Aktie explodieren

Der Schritt ließ die Aktien des Unternehmens am Dienstag mehr als 200 Prozent in die Höhe schießen. Die US-Regierung will damit im Wettbewerb mit China um die Kontrolle über essentielle Rohstoffe weiter Boden gut machen.

Die Trump-Administration intensiviert ihre Bemühungen, die USA im Bereich kritischer Mineralien unabhängiger zu machen – und wirbelt damit wieder einmal die Aktienmärkte durcheinander. Die jüngste Maßnahme: Die Genehmigung des Ambler Road-Projekts in Alaska und eine strategische Investition in die kanadische Bergbaugesellschaft Trilogy Metals.

Im Rahmen des Projekts hat die US-Regierung auch eine Investition in Höhe von 36,5 Millionen US-Dollar in Trilogy Metals angekündigt. Dies sichert dem US-Verteidigungsministerium eine 10-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen, das sich auf die Erschließung von Mineralvorkommen in Alaska konzentriert und bislang noch keine nennenswerten Umsätze erzielt. Zudem erhält die Regierung Optionen, um weitere 7,5 Prozent der Aktien zu erwerben.

Das Ambler Road-Projekt, das von der Trump-Regierung nun vorangetrieben wird, umfasst eine Industriestraße, die das abgelegene Ambler-Bergbaugebiet in Alaska mit wichtigen mineralischen Ressourcen erschließt. In dieser Region befinden sich Vorkommen von Kupfer, Kobalt, Gallium und Germanium – allesamt Rohstoffe, die in der modernen Technologie und Energiespeicherung unverzichtbar sind. Der Bau der 340 Kilometer langen Straße soll den Zugang zu diesen Ressourcen erheblich erleichtern und dabei helfen, die USA von ausländischen Lieferanten unabhängig zu machen.

Die Aktie von Trilogy Metals klettert nach der Verdreifachung am Dienstag auch am Mittwoch vorbörslich weiter und liegt mehr als 8 Prozent im Plus bei 7,05 US-Dollar. Auch andere Unternehmen im Bereich kritischer Mineralien, wie MP Materials und Lithium Americas, profitieren von der neuen Strategie der Trump-Regierung, die zunehmend in Nordamerikas Mineralienmarkt investiert, um der dominierenden Rolle Chinas entgegenzuwirken.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



