Volkswagen (VW) Vz Aktie knickt um -2,08 % ein - 08.10.2025

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie notiert aktuell bei 91,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,08 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,94 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,06 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um +1,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Volkswagen (VW) Vz auf +4,40 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,44 % 1 Monat -7,36 % 3 Monate +3,06 % 1 Jahr +0,30 %

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,76 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Angesichts des am Donnerstag stattfindenden Autodialogs fordert Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zum Verbrennermotor über das von der EU geplante Verbot von …

FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der Leitindex Dax wird ohne bewegende Impulse kaum verändert zum Vortagesschluss …

Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.