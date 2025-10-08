"CEO der Zukunft" beruft Strategischen Beirat - Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein übernimmt die Schirmherrschaft / Harald Christ übernimmt den Vorsitz, Andrea Nahles wird Stellvertreterin (FOTO)
Hamburg (ots) - "CEO der Zukunft" ist eine bundesweite Initiative für die
Kommunalwirtschaft mit dem Ziel, die besten Köpfe für die Branche zu gewinnen,
um die anstehenden Wendethemen erfolgreich umzusetzen. Für den nun gebildeteten
Strategischen Beirat als Kompass- und Impulsgeber übernimmt Harald Christ,
Chairman von Christ Capital, den Vorsitz. Stellvertretende Vorsitzende wird
Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA).
Ministerpräsident Daniel Günther (Schleswig-Holstein) übernimmt die
Schirmherrschaft der Initiative.
Beirat bündelt Expertise aus Politik, Wirtschaft du Wissenschaft
Kommunalwirtschaft mit dem Ziel, die besten Köpfe für die Branche zu gewinnen,
um die anstehenden Wendethemen erfolgreich umzusetzen. Für den nun gebildeteten
Strategischen Beirat als Kompass- und Impulsgeber übernimmt Harald Christ,
Chairman von Christ Capital, den Vorsitz. Stellvertretende Vorsitzende wird
Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA).
Ministerpräsident Daniel Günther (Schleswig-Holstein) übernimmt die
Schirmherrschaft der Initiative.
Beirat bündelt Expertise aus Politik, Wirtschaft du Wissenschaft
Der Beirat arbeitet unabhängig, bündelt Praxiswissen aus der Kommunalwirtschaft
und bewertet es mit wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Perspektive. Er
priorisiert zentrale Wendethemen der Kommunalwirtschaft, initiiert konkrete
Projekte und überführt sie in Kooperationen, Pilotprojekte sowie eine
adressatengerechte Interessenvertretung. Ziel ist, Relevanz, Attraktivität und
Leistungsfähigkeit der Branche sichtbar zu stärken.
Die erste konstituierende Sitzung findet im Dezember 2025 statt.
Die Mitglieder (alphabetisch):
- Dr. Constantin Alsheimer, CEO Thüga AG
- Prof. Dr. Florian Bieberbach, CEO Stadtwerke München GmbH
- Laura Bornmann, New Leadership Expertin
- Prof. Dr. Heike Bruch, Professorin für Leadership an der Universität St.
Gallen
- Harald Christ, Chairman Christ Capital, Vorsitzender des Beirats
- Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer Verband kommunaler Unternehmen VKU e.V.
- Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende Bundesagentur für Arbeit (BA),
stellvertretende Vorsitzende des Beirat
- Prof. Dr. Ulf Papenfuß, Professor für Public Management an der Zeppelin
Universität
- Christian Schuchardt, Hauptgeschäftsführer Deutscher Städtetag
- Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei und Minister Schleswig-Holstein
- Dr. Georg Stamatelopoulos, CEO EnBW AG
- Frank Werneke, Vorsitzender Verdi
- Prof. Dr. Ines Zenke, Partnerin BBH
Schirmherrschaft unterstreicht gesellschaftliche Bedeutung
Mit der Übernahme der Schirmherrschaft von "CEO der Zukunft" durch den
Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günther, erhält die
Initiative Rückhalt auf höchster politischer Ebene.
Günther erklärt:
"Ob Heizung im Winter, sauberes Trinkwasser oder der Bus zur Arbeit: Kommunale
Unternehmen sind essenziell für unser tägliches Leben. Dafür brauchen wir kluge
Köpfe, die Lust auf Verantwortung und Fortschritt haben. Das Programm 'CEO der
Zukunft' sucht und stärkt genau diese Führungskräfte von morgen: Wir wollen
und bewertet es mit wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Perspektive. Er
priorisiert zentrale Wendethemen der Kommunalwirtschaft, initiiert konkrete
Projekte und überführt sie in Kooperationen, Pilotprojekte sowie eine
adressatengerechte Interessenvertretung. Ziel ist, Relevanz, Attraktivität und
Leistungsfähigkeit der Branche sichtbar zu stärken.
Die erste konstituierende Sitzung findet im Dezember 2025 statt.
Die Mitglieder (alphabetisch):
- Dr. Constantin Alsheimer, CEO Thüga AG
- Prof. Dr. Florian Bieberbach, CEO Stadtwerke München GmbH
- Laura Bornmann, New Leadership Expertin
- Prof. Dr. Heike Bruch, Professorin für Leadership an der Universität St.
Gallen
- Harald Christ, Chairman Christ Capital, Vorsitzender des Beirats
- Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer Verband kommunaler Unternehmen VKU e.V.
- Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende Bundesagentur für Arbeit (BA),
stellvertretende Vorsitzende des Beirat
- Prof. Dr. Ulf Papenfuß, Professor für Public Management an der Zeppelin
Universität
- Christian Schuchardt, Hauptgeschäftsführer Deutscher Städtetag
- Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei und Minister Schleswig-Holstein
- Dr. Georg Stamatelopoulos, CEO EnBW AG
- Frank Werneke, Vorsitzender Verdi
- Prof. Dr. Ines Zenke, Partnerin BBH
Schirmherrschaft unterstreicht gesellschaftliche Bedeutung
Mit der Übernahme der Schirmherrschaft von "CEO der Zukunft" durch den
Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günther, erhält die
Initiative Rückhalt auf höchster politischer Ebene.
Günther erklärt:
"Ob Heizung im Winter, sauberes Trinkwasser oder der Bus zur Arbeit: Kommunale
Unternehmen sind essenziell für unser tägliches Leben. Dafür brauchen wir kluge
Köpfe, die Lust auf Verantwortung und Fortschritt haben. Das Programm 'CEO der
Zukunft' sucht und stärkt genau diese Führungskräfte von morgen: Wir wollen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte