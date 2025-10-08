    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Deutsche Unternehmen verlieren 7 % Google-Traffic seit Googles KI-Rollout (FOTO)

    München (ots) - Deutsche Unternehmen verlieren 7 % ihres Google-Traffics. Laut
    einer Analyse der Münchner Online-Marketing-Agentur Seokratie ist der Anteil der
    Websitebesucher, die über Google kamen, im Vergleich zum Vorjahr deutlich
    gesunken. Gleichzeitig wächst der Traffic über KI-Tools wie ChatGPT um das
    Siebenfache - bleibt aber auf niedrigem Niveau.

    Grundlage der Untersuchung waren anonymisierte Traffic-Daten von mehr als 100
    deutschen Unternehmenswebsites mit insgesamt fast 70 Millionen
    Website-Besuchern.

    Was bedeutet das für Marketing und SEO?

    Agenturgründer Julian Dziki sagt: "Viele Unternehmen sind verunsichert und
    wissen die Rolle von ChatGPT & Co. noch nicht richtig einzuschätzen. Manch einer
    glaubt, dass ChatGPT Google bald ersetzt - oft, weil man die eigene Nutzung als
    Maßstab nimmt. Doch in der Durchschnittsbevölkerung ist ChatGPT noch nicht ganz
    angekommen."

    Für die Untersuchung hat Seokratie den Website-Traffic im Zeitraum vom 26. März
    bis 17. September 2025 mit dem Vorjahreszeitraum verglichen. Der 26. März
    markiert den Tag, an dem Google die "Übersicht mit KI" flächendeckend ausrollte.
    Dabei werden Antworten zu vielen informationsorientierten Suchanfragen direkt
    mittels Google-KI angezeigt - ohne Klick auf Websites.

    Die Folge waren anfänglich Trafficverluste von bis zu 20 Prozent, die sich
    mittlerweile auf durchschnittlich 7 Prozent eingependelt haben. "Viele führen
    das auf ChatGPT zurück. Tatsächlich stammen die Verluste aber vor allem von
    Googles eigener KI-Übersicht", erklärt Dziki.

    Trotz des Wachstums bleibt ChatGPT in Deutschland bislang ohne nennenswerte
    Bedeutung für Website-Traffic. Der Anteil stieg zwar um das 7,4-Fache, von 0,08
    % auf 0,66 %, bleibt aber auf niedrigem Niveau. "Noch hat der Traffic über
    ChatGPT keine Relevanz", so Dziki.

    Zum Vergleich: Von rund 14 Milliarden Google-Suchanfragen täglich sind laut
    SparkToro etwa 14,5 % kommerziell, während bei ChatGPT nur ein winziger
    Bruchteil auf Produktsuchen entfällt. Für Unternehmen liegt Google damit um den
    Faktor 183 vorn.

    "Erstens verlangsamt sich die Verbreitung von ChatGPT erheblich. Zweitens
    integriert Google ChatGPT-ähnliche Funktionen direkt in die eigene Suche. Und
    drittens wissen Nutzer inzwischen, dass ChatGPT für die Suche nach konkreten
    Produkten oder Dienstleistern nicht die erste Wahl ist", so Dziki. "Langfristig
    wird eher Google ChatGPT gefährlich als umgekehrt."

    Auch der neue "AI Mode" von Google, der in den USA bereits verfügbar ist, zeigt,
    wohin die Reise geht: Nutzer können Google dort ähnlich wie ChatGPT in einem
    Chatfenster bedienen - behalten aber Zugriff auf klassische Suchergebnisse.

    Sorgen um seine Zukunft als Suchmaschinenoptimierer macht sich Dziki nicht:

    "Wer im AI Mode sichtbar sein will, muss im Prinzip die gleichen SEO-Kriterien
    beachten wie bisher - mit einigen Anpassungen, auf die gute SEOs vorbereitet
    sind."

    Über die Studie

    Für die Analyse wurden anonymisierte Traffic-Daten von mehr als 100 deutschen
    Unternehmenswebsites aus unterschiedlichen Branchen ausgewertet - insgesamt fast
    70 Millionen Website-Besucher. Der Untersuchungszeitraum umfasste den 26. März
    bis 17. September 2025 sowie die entsprechenden Vergleichsdaten aus dem Jahr
    2024. Beim Traffic über KI-Tools wurden über ein Dutzend Plattformen
    berücksichtigt, darunter ChatGPT und Perplexity.

    Über Seokratie

    Seokratie wurde 2008 von Julian Dziki gegründet und zählt heute zu den
    renommiertesten SEO- und Online-Marketing-Agenturen im deutschsprachigen Raum.
    Das Unternehmen mit Sitz in München beschäftigt rund 45 Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter und betreut führende Mittelstands- und Großkunden in den Bereichen
    SEO, SEA, Content- und Social Media Marketing.

    Pressekontakt:

    Tina Schumacher
    mailto:tinaschumacher@seokratie.de
    +4989588083117

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131135/6133198
    OTS: Seokratie GmbH


