Deutsche Unternehmen verlieren 7 % Google-Traffic seit Googles KI-Rollout (FOTO)

München (ots) - Deutsche Unternehmen verlieren 7 % ihres Google-Traffics. Laut

einer Analyse der Münchner Online-Marketing-Agentur Seokratie ist der Anteil der

Websitebesucher, die über Google kamen, im Vergleich zum Vorjahr deutlich

gesunken. Gleichzeitig wächst der Traffic über KI-Tools wie ChatGPT um das

Siebenfache - bleibt aber auf niedrigem Niveau.



Grundlage der Untersuchung waren anonymisierte Traffic-Daten von mehr als 100

deutschen Unternehmenswebsites mit insgesamt fast 70 Millionen

Website-Besuchern.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ALPHABET Aktie - Chancen und Risiken des Technologiegiganten Alphabet +0,05 % Aktie 9 Aufrufe heute hafripo 05.10.25, 09:56

Was bedeutet das für Marketing und SEO?Agenturgründer Julian Dziki sagt: "Viele Unternehmen sind verunsichert undwissen die Rolle von ChatGPT & Co. noch nicht richtig einzuschätzen. Manch einerglaubt, dass ChatGPT Google bald ersetzt - oft, weil man die eigene Nutzung alsMaßstab nimmt. Doch in der Durchschnittsbevölkerung ist ChatGPT noch nicht ganzangekommen."Für die Untersuchung hat Seokratie den Website-Traffic im Zeitraum vom 26. Märzbis 17. September 2025 mit dem Vorjahreszeitraum verglichen. Der 26. Märzmarkiert den Tag, an dem Google die "Übersicht mit KI" flächendeckend ausrollte.Dabei werden Antworten zu vielen informationsorientierten Suchanfragen direktmittels Google-KI angezeigt - ohne Klick auf Websites.Die Folge waren anfänglich Trafficverluste von bis zu 20 Prozent, die sichmittlerweile auf durchschnittlich 7 Prozent eingependelt haben. "Viele führendas auf ChatGPT zurück. Tatsächlich stammen die Verluste aber vor allem vonGoogles eigener KI-Übersicht", erklärt Dziki.Trotz des Wachstums bleibt ChatGPT in Deutschland bislang ohne nennenswerteBedeutung für Website-Traffic. Der Anteil stieg zwar um das 7,4-Fache, von 0,08% auf 0,66 %, bleibt aber auf niedrigem Niveau. "Noch hat der Traffic überChatGPT keine Relevanz", so Dziki.Zum Vergleich: Von rund 14 Milliarden Google-Suchanfragen täglich sind lautSparkToro etwa 14,5 % kommerziell, während bei ChatGPT nur ein winzigerBruchteil auf Produktsuchen entfällt. Für Unternehmen liegt Google damit um denFaktor 183 vorn."Erstens verlangsamt sich die Verbreitung von ChatGPT erheblich. Zweitensintegriert Google ChatGPT-ähnliche Funktionen direkt in die eigene Suche. Unddrittens wissen Nutzer inzwischen, dass ChatGPT für die Suche nach konkretenProdukten oder Dienstleistern nicht die erste Wahl ist", so Dziki. "Langfristigwird eher Google ChatGPT gefährlich als umgekehrt."Auch der neue "AI Mode" von Google, der in den USA bereits verfügbar ist, zeigt,wohin die Reise geht: Nutzer können Google dort ähnlich wie ChatGPT in einemChatfenster bedienen - behalten aber Zugriff auf klassische Suchergebnisse.Sorgen um seine Zukunft als Suchmaschinenoptimierer macht sich Dziki nicht:"Wer im AI Mode sichtbar sein will, muss im Prinzip die gleichen SEO-Kriterienbeachten wie bisher - mit einigen Anpassungen, auf die gute SEOs vorbereitetsind."Über die StudieFür die Analyse wurden anonymisierte Traffic-Daten von mehr als 100 deutschenUnternehmenswebsites aus unterschiedlichen Branchen ausgewertet - insgesamt fast70 Millionen Website-Besucher. Der Untersuchungszeitraum umfasste den 26. Märzbis 17. September 2025 sowie die entsprechenden Vergleichsdaten aus dem Jahr2024. Beim Traffic über KI-Tools wurden über ein Dutzend Plattformenberücksichtigt, darunter ChatGPT und Perplexity.Über SeokratieSeokratie wurde 2008 von Julian Dziki gegründet und zählt heute zu denrenommiertesten SEO- und Online-Marketing-Agenturen im deutschsprachigen Raum.Das Unternehmen mit Sitz in München beschäftigt rund 45 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter und betreut führende Mittelstands- und Großkunden in den BereichenSEO, SEA, Content- und Social Media Marketing.Pressekontakt:Tina Schumachermailto:tinaschumacher@seokratie.de+4989588083117Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131135/6133198OTS: Seokratie GmbH