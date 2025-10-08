    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    WARBURG RESEARCH stuft BMW auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW nach einem verdüsterten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Autobauers sei einer schwachen Nachfrage in China und den Zöllen geschuldet, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz des schwächeren Free-Cashflow-Ausblicks halte BMW aber an der Ausschüttungsquote von 30 bis 40 Prozent fest. Mit der Strategie der Technologie-Neutralität, der Umstrukturierung des Händlernetzes ab 2026 und der Einführung der "Neuen Klasse" erwarte er für die kommenden Jahre eine Gewinnerholung./edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,38 % und einem Kurs von 80,54EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Marc-Rene Tonn
    Analysiertes Unternehmen: BMW
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 95
    Kursziel alt: 95
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
