    GOLDMAN SACHS stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 135 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie hätten vor den Quartalsumsatzzahlen am 23. Oktober ihre Schätzungen an Wechselkursveränderungen und Markttrends angepasst, schrieben die Analysten in ihrem Ausblick vom Dienstagabend. Trotz der starken Bilanz und des im August abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramms über 500 Millionen Euro dürfte der Konsumgüterkonzern erst bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen im Februar weitere Maßnahmen ankündigen. Die Aktie sei nach wie vor attraktiv bewertet./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 91,32EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.


