OHB Aktie kommt unter die Räder - 08.10.2025

Mit einer Performance von -4,24 % musste die OHB Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von OHB in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +92,93 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +28,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +109,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +197,07 % gewonnen.

OHB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +28,51 % 1 Monat +109,44 % 3 Monate +92,93 % 1 Jahr +213,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die OHB Aktie, die nach einem kurzfristigen Anstieg wieder auf realistischere Kursmarken von 80-100 Euro zurückzukehren scheint. Die Bewertung der Aktie wird unterschiedlich wahrgenommen; einige halten sie für teuer, während andere auf weiteres Wachstum setzen. Unsicherheiten über die Gründe für den Kursanstieg und die zukünftige Auftragslage sind ebenfalls Thema. Anleger haben unterschiedliche Strategien, von Gewinnrealisierungen bis hin zu langfristigen Investitionen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,57 Mrd. wert.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.