Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche deutlich
- Daimler Truck verkauft 15% weniger Fahrzeuge im Q3.
- Absatz in Nordamerika bricht um 39% ein.
- Mercedes-Benz Trucks steigen um 8%, Asia rückläufig.
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. Der Absatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 98.009 Stück, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Vor allem die andauernde Schwäche in Nordamerika belastete erneut; dort bekommt der Konzern auch die Folgen der US-Zollpolitik zu spüren. In der Region brach der Absatz im dritten Quartal um 39 Prozent ein. Bei Mercedes-Benz Trucks stieg der Absatz indessen um acht Prozent, während er bei Trucks Asia um acht Prozent rückläufig war.
Schon das erste Halbjahr war für den Dax-Konzern trist verlaufen, mit einem Absatzrückgang um knapp sieben Prozent auf 206.527 Fahrzeuge./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 24.453 auf Ariva Indikation (08. Oktober 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 28,25 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -6,79 %/+45,65 % bedeutet.
