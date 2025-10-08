Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche deutlich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 24.453 auf Ariva Indikation (08. Oktober 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 28,25 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -6,79 %/+45,65 % bedeutet.