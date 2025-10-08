Kursgewinne - Schwache Industriedaten stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Industriedaten aus Deutschland haben die Kurse deutscher Bundesanleihen gestützt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,21 Prozent auf 128,81 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,69 Prozent.

Im August ist die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland um 4,3 Prozent zum Vormonat eingebrochen. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 1,0 Prozent erwartet. Der Rückgang geht überwiegend auf eine deutlich gesunken Autoproduktion zurück, die auch von den relativ späten Werksferien beeinträchtigt wurde. "Aber sie zeigen wie die gestern veröffentlichten schwachen Auftragszahlen, dass von einem Aufschwung in der deutschen Industrie bisher keine Rede sein kann", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen. Die Tendenz zeige sogar nach weiter nach unten. "Somit bleibt die Industrie zunächst ein Bremsklotz für die deutsche Wirtschaft, die wohl auch im dritten Quartal kaum zugelegt haben dürfte."