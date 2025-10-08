Branche definiert sieben Handlungsfelder für eine eigenständige MedTech-Strategie (FOTO)

Berlin (ots) - Die Medizintechnik-Branche ist im Koalitionsvertrag der neuen

Bundesregierung als Leitwirtschaft anerkannt. Zudem hat Bundeskanzler Merz in

seiner jÃ¼ngsten RegierungserklÃ¤rung Medizintechnik als Zukunftsbranche genannt.

Der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed), Mark

JalaÃŸ, fordert als nÃ¤chsten Schritt eine eigenstÃ¤ndige MedTech-Stratgie. Er

nannte dafÃ¼r sieben Handlungsfelder, darunter den Abbau regulatorischer und

bÃ¼rokratischer HÃ¼rden, Ausnahmeregelungen fÃ¼r Medizinprodukte bei

Zollverhandlungen und die Einbeziehung der MedTech-Branche in KrisenstÃ¤be und

Dialogprozesse der Regierung.



"Die Politik erkennt an, dass Medizintechnologien nicht nur fÃ¼r die Gesundheit

und die LebensqualitÃ¤t der Menschen unentbehrlich sind. MedTech ist auch eine

SchlÃ¼sselindustrie fÃ¼r die deutsche Wirtschaft und den Innovationsstandort

Deutschland", so JalaÃŸ auf der Jahrespressekonferenz des BVMed in Berlin. Die

MedTech-Branche sei fÃ¼r eine kontinuierliche Versorgungssicherheit im

Gesundheitssystem unentbehrlich. "Um eine hochwertige medizinische Versorgung

auch kÃ¼nftig und insbesondere in Krisenzeiten sicherstellen zu kÃ¶nnen, mÃ¼ssen

jetzt Vorkehrungen in einem strukturierten Dialog- und Strategie-Prozess fÃ¼r die

MedTech-Branche getroffen werden", so JalaÃŸ.







gesamtwirtschaftliche BeschÃ¤ftigungswirkung summiert sich auf 450.000

ErwerbstÃ¤tige. 93 Prozent der MedTech-Unternehmen sind kleine und

mittelstÃ¤ndische Unternehmen (KMU). Der Gesamtumsatz der Branche betrug 2024

Ã¼ber 41 Milliarden Euro. Die Exportquote liegt bei 68 Prozent. Im Durchschnitt

gehen rund 9 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. "Ein Vergleich

der Medizintechnik- mit der Pharma-Branche zeigt: Die MedTech-Branche steht fÃ¼r

mehr als doppelt so viel ArbeitsplÃ¤tze sowie mehr Produktionswert,

BruttowertschÃ¶pfung und Ausstrahleffekte auf andere Branchen als die

Pharmaindustrie", betont der BVMed-Vorsitzende.



Allerdings hÃ¤tten sich die Rahmenbedingungen fÃ¼r die Branche in Deutschland und

Europa in den letzten Jahren erheblich verschlechtert. Das liege an der

Ã¼berkomplexen Regulierung, an schleppender Digitalisierung und mangelhafter

Datennutzung sowie an stark steigenden Kosten fÃ¼r Energie,

Logistik und LÃ¶hne. Mark JalaÃŸ: "All das bedeutet: Die Medizintechnik-Branche

steht an einem Wendepunkt. Deutschland und Europa mÃ¼ssen jetzt handeln, damit

wir ein fÃ¼hrender MedTech-Standort bleiben und den Patient:innen Innovationen

auch in Zukunft zur VerfÃ¼gung stehen." Seite 1 von 2 Seite 2 â–º





