    Medizintechnik als Leitwirtschaft anerkannt

    Branche definiert sieben Handlungsfelder für eine eigenständige MedTech-Strategie (FOTO)

    Berlin (ots) - Die Medizintechnik-Branche ist im Koalitionsvertrag der neuen
    Bundesregierung als Leitwirtschaft anerkannt. Zudem hat Bundeskanzler Merz in
    seiner jÃ¼ngsten RegierungserklÃ¤rung Medizintechnik als Zukunftsbranche genannt.
    Der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed), Mark
    JalaÃŸ, fordert als nÃ¤chsten Schritt eine eigenstÃ¤ndige MedTech-Stratgie. Er
    nannte dafÃ¼r sieben Handlungsfelder, darunter den Abbau regulatorischer und
    bÃ¼rokratischer HÃ¼rden, Ausnahmeregelungen fÃ¼r Medizinprodukte bei
    Zollverhandlungen und die Einbeziehung der MedTech-Branche in KrisenstÃ¤be und
    Dialogprozesse der Regierung.

    "Die Politik erkennt an, dass Medizintechnologien nicht nur fÃ¼r die Gesundheit
    und die LebensqualitÃ¤t der Menschen unentbehrlich sind. MedTech ist auch eine
    SchlÃ¼sselindustrie fÃ¼r die deutsche Wirtschaft und den Innovationsstandort
    Deutschland", so JalaÃŸ auf der Jahrespressekonferenz des BVMed in Berlin. Die
    MedTech-Branche sei fÃ¼r eine kontinuierliche Versorgungssicherheit im
    Gesundheitssystem unentbehrlich. "Um eine hochwertige medizinische Versorgung
    auch kÃ¼nftig und insbesondere in Krisenzeiten sicherstellen zu kÃ¶nnen, mÃ¼ssen
    jetzt Vorkehrungen in einem strukturierten Dialog- und Strategie-Prozess fÃ¼r die
    MedTech-Branche getroffen werden", so JalaÃŸ.

    In Deutschland beschÃ¤ftigt die MedTech-Branche Ã¼ber 212.000 Menschen. Die
    gesamtwirtschaftliche BeschÃ¤ftigungswirkung summiert sich auf 450.000
    ErwerbstÃ¤tige. 93 Prozent der MedTech-Unternehmen sind kleine und
    mittelstÃ¤ndische Unternehmen (KMU). Der Gesamtumsatz der Branche betrug 2024
    Ã¼ber 41 Milliarden Euro. Die Exportquote liegt bei 68 Prozent. Im Durchschnitt
    gehen rund 9 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. "Ein Vergleich
    der Medizintechnik- mit der Pharma-Branche zeigt: Die MedTech-Branche steht fÃ¼r
    mehr als doppelt so viel ArbeitsplÃ¤tze sowie mehr Produktionswert,
    BruttowertschÃ¶pfung und Ausstrahleffekte auf andere Branchen als die
    Pharmaindustrie", betont der BVMed-Vorsitzende.

    Allerdings hÃ¤tten sich die Rahmenbedingungen fÃ¼r die Branche in Deutschland und
    Europa in den letzten Jahren erheblich verschlechtert. Das liege an der
    Ã¼berkomplexen Regulierung, an schleppender Digitalisierung und mangelhafter
    Datennutzung sowie an stark steigenden Kosten fÃ¼r Energie, Rohstoffe, Transport,
    Logistik und LÃ¶hne. Mark JalaÃŸ: "All das bedeutet: Die Medizintechnik-Branche
    steht an einem Wendepunkt. Deutschland und Europa mÃ¼ssen jetzt handeln, damit
    wir ein fÃ¼hrender MedTech-Standort bleiben und den Patient:innen Innovationen
    auch in Zukunft zur VerfÃ¼gung stehen."
