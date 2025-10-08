Reichweitenangst bremst Markt für gebrauchte Elektroautos (FOTO)

München (ots) - Der deutsche Gebrauchtwagenmarkt ist in Bewegung: Während

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor weiterhin den Großteil der Verkäufe ausmachen,

wächst das Angebot an gebrauchten Elektrofahrzeugen stetig. Doch viele

potenzielle Käufer bleiben zurückhaltend. Nur 45 Prozent der Deutschen können

sich vorstellen, ein gebrauchtes Elektroauto zu kaufen. Hauptgrund ist die Sorge

um die Batterie. Mehr als jeder Zweite befürchtet, dass sie nicht mehr

zuverlässig funktioniert. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen Online-Umfrage

"Vorurteile gegen gebrauchte Elektrofahrzeuge" der BMW Bank.



Gebrauchtwagenkäufer bleiben bei Elektromobilität zurückhaltend





Elektroautos werden von den Befragten grundsätzlich mit Umweltfreundlichkeit (61Prozent) und Innovationskraft (56 Prozent) verbunden. Dennoch überwiegen dieBedenken gegenüber gebrauchten Modellen: Nur sechs Prozent der 1000 befragtenBundesbürgerinnen und -bürgern vertrauen einem gebrauchten Elektroauto mehr alseinem vergleichbaren Verbrenner. Auch unter Elektroautobesitzern ist nach wievor Skepsis vorhanden: Nur jeder Fünfte bevorzugt ein Elektrofahrzeug. Menschenunter 30 Jahren (67 Prozent) und Familien mit Kindern (65 Prozent) zeigen sichdeutlich aufgeschlossener gegenüber einem gebrauchten Elektrofahrzeug als derBefragungsdurchschnitt.Neben der Batterie zählen eine zu geringe Reichweite (47 Prozent), ein erhöhtesBrandrisiko (34 Prozent) und fehlende Lademöglichkeiten (41 Prozent) zu denwichtigsten Vorbehalten. Ein Drittel der Befragten gibt zu, den Wert einesgebrauchten Elektroautos nicht richtig einschätzen zu können."Vertrauen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die weitereEntwicklung", sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb derBMW Bank. "Nur wenn sich potenzielle Kunden sicher sind, dass die Batteriezuverlässig ist und die Reichweite stimmt, kann sich der Markt wirklichentfalten."BMW Bank stärkt Zukunftsvision: Neue Serviceangebote für ElektromobilitätDie BMW Bank bietet das Servicepaket "Wartung & Reparatur" auch für geleastevollelektrische Gebrauchtfahrzeuge an. Das Angebot richtet sich an private undgewerbliche Kunden mit einem Leasingvertrag für Modelle aus dem BMW PremiumSelection- oder dem MINI NEXT-Programm. Im Leistungsumfang sind unter anderemder Austausch elektronischer Steuergeräte, Services an Fahrwerk, Elektronik,Klimaanlage, Bremsanlage, Getriebe und Kühlsystem sowie die Hauptuntersuchung(TÜV/DEKRA) enthalten. Zusätzlich werden Mikrofilter, Wischerblätter undBremsflüssigkeit ausgetauscht; auch Services an werkseitigen Sonderausstattungensind integriert. Damit wird das Paket zu einem echten Rundum-sorglos-Angebot: