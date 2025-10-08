Studie
Reichweitenangst bremst Markt für gebrauchte Elektroautos (FOTO)
München (ots) - Der deutsche Gebrauchtwagenmarkt ist in Bewegung: Während
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor weiterhin den Großteil der Verkäufe ausmachen,
wächst das Angebot an gebrauchten Elektrofahrzeugen stetig. Doch viele
potenzielle Käufer bleiben zurückhaltend. Nur 45 Prozent der Deutschen können
sich vorstellen, ein gebrauchtes Elektroauto zu kaufen. Hauptgrund ist die Sorge
um die Batterie. Mehr als jeder Zweite befürchtet, dass sie nicht mehr
zuverlässig funktioniert. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen Online-Umfrage
"Vorurteile gegen gebrauchte Elektrofahrzeuge" der BMW Bank.
Elektroautos werden von den Befragten grundsätzlich mit Umweltfreundlichkeit (61
Prozent) und Innovationskraft (56 Prozent) verbunden. Dennoch überwiegen die
Bedenken gegenüber gebrauchten Modellen: Nur sechs Prozent der 1000 befragten
Bundesbürgerinnen und -bürgern vertrauen einem gebrauchten Elektroauto mehr als
einem vergleichbaren Verbrenner. Auch unter Elektroautobesitzern ist nach wie
vor Skepsis vorhanden: Nur jeder Fünfte bevorzugt ein Elektrofahrzeug. Menschen
unter 30 Jahren (67 Prozent) und Familien mit Kindern (65 Prozent) zeigen sich
deutlich aufgeschlossener gegenüber einem gebrauchten Elektrofahrzeug als der
Befragungsdurchschnitt.
Neben der Batterie zählen eine zu geringe Reichweite (47 Prozent), ein erhöhtes
Brandrisiko (34 Prozent) und fehlende Lademöglichkeiten (41 Prozent) zu den
wichtigsten Vorbehalten. Ein Drittel der Befragten gibt zu, den Wert eines
gebrauchten Elektroautos nicht richtig einschätzen zu können.
"Vertrauen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die weitere
Entwicklung", sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb der
BMW Bank. "Nur wenn sich potenzielle Kunden sicher sind, dass die Batterie
zuverlässig ist und die Reichweite stimmt, kann sich der Markt wirklich
entfalten."
BMW Bank stärkt Zukunftsvision: Neue Serviceangebote für Elektromobilität
Die BMW Bank bietet das Servicepaket "Wartung & Reparatur" auch für geleaste
vollelektrische Gebrauchtfahrzeuge an. Das Angebot richtet sich an private und
gewerbliche Kunden mit einem Leasingvertrag für Modelle aus dem BMW Premium
Selection- oder dem MINI NEXT-Programm. Im Leistungsumfang sind unter anderem
der Austausch elektronischer Steuergeräte, Services an Fahrwerk, Elektronik,
Klimaanlage, Bremsanlage, Getriebe und Kühlsystem sowie die Hauptuntersuchung
(TÜV/DEKRA) enthalten. Zusätzlich werden Mikrofilter, Wischerblätter und
Bremsflüssigkeit ausgetauscht; auch Services an werkseitigen Sonderausstattungen
sind integriert. Damit wird das Paket zu einem echten Rundum-sorglos-Angebot:
MdBJuppZupp schrieb 04.10.25, 19:47
Sehe ich auch so. Hatte den ersten X3 und fahre zurzeit einen X1. Tolle Autos, beide sehr lange gefahren. Der Nächste könnte wirklich ein "Neue Klasse von BMW" sein. Der neue X3 Elektro ist ein super Auto. Urlaubsfahrten ohne Unterbrechungen sind dann möglich. 800 km theoretische Reichweite, also praktisch bis 600 km, reicht für die meisten Urlaubsfahrten ohne Unterbrechung.
Kwerdenker schrieb 22.09.25, 21:41
toller schrieb 17.06.25, 18:10
„ Wien, Düsseldorf. Audi stärkt die eigenen Absatzzahlen offenbar immer mehr mit margenschwachen Verkäufen. 2024 gingen über 47 Prozent der verkauften Fahrzeuge an Autovermieter, die öffentliche Verwaltung oder als sogenannte „künstliche Zulassung“ zu den Händlern. Das zeigen exklusive Zahlen der Marktforschungsfirma Dataforce, die dem Handelsblatt vorliegen.
2017 hatte der Anteil dieser margenschwachen Vertriebskanäle noch unter 40 Prozent gelegen.
Auch BMW kommt hier auf hohe Werte. Bei den Münchenern summierte sich der Absatzanteil bei Autohäusern, Vermietern, Carsharingfirmen, Behörden sowie den eigenen Mitarbeitern in der Bundesrepublik zuletzt auf rund ein Drittel. Bei Mercedes war es lediglich ein Viertel.
Ein Vorstandsmitglied eines Konkurrenten von Audi bezeichnet diese Verkaufsstrategie gegenüber dem Handelsblatt als „Geldwechselgeschäfte“. Denn Autovermieter sind meist nur dann bereit, Tausende Fahrzeuge in ihre Flotten aufzunehmen, wenn sie dafür attraktive Konditionen erhalten. Für Autobauer ist das kaum ein lukratives Geschäft. Das Ziel des Vertriebs über den „orangen Kanal“, wie etwa Sixt in der Branche genannt wird, sind keine hohen Gewinne.“
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autoindu…
