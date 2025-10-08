    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Studie

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reichweitenangst bremst Markt für gebrauchte Elektroautos (FOTO)

    München (ots) - Der deutsche Gebrauchtwagenmarkt ist in Bewegung: Während
    Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor weiterhin den Großteil der Verkäufe ausmachen,
    wächst das Angebot an gebrauchten Elektrofahrzeugen stetig. Doch viele
    potenzielle Käufer bleiben zurückhaltend. Nur 45 Prozent der Deutschen können
    sich vorstellen, ein gebrauchtes Elektroauto zu kaufen. Hauptgrund ist die Sorge
    um die Batterie. Mehr als jeder Zweite befürchtet, dass sie nicht mehr
    zuverlässig funktioniert. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen Online-Umfrage
    "Vorurteile gegen gebrauchte Elektrofahrzeuge" der BMW Bank.

    Gebrauchtwagenkäufer bleiben bei Elektromobilität zurückhaltend

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    69,25€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 7,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    89,02€
    Basispreis
    0,93
    Ask
    × 7,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Elektroautos werden von den Befragten grundsätzlich mit Umweltfreundlichkeit (61
    Prozent) und Innovationskraft (56 Prozent) verbunden. Dennoch überwiegen die
    Bedenken gegenüber gebrauchten Modellen: Nur sechs Prozent der 1000 befragten
    Bundesbürgerinnen und -bürgern vertrauen einem gebrauchten Elektroauto mehr als
    einem vergleichbaren Verbrenner. Auch unter Elektroautobesitzern ist nach wie
    vor Skepsis vorhanden: Nur jeder Fünfte bevorzugt ein Elektrofahrzeug. Menschen
    unter 30 Jahren (67 Prozent) und Familien mit Kindern (65 Prozent) zeigen sich
    deutlich aufgeschlossener gegenüber einem gebrauchten Elektrofahrzeug als der
    Befragungsdurchschnitt.

    Neben der Batterie zählen eine zu geringe Reichweite (47 Prozent), ein erhöhtes
    Brandrisiko (34 Prozent) und fehlende Lademöglichkeiten (41 Prozent) zu den
    wichtigsten Vorbehalten. Ein Drittel der Befragten gibt zu, den Wert eines
    gebrauchten Elektroautos nicht richtig einschätzen zu können.

    "Vertrauen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die weitere
    Entwicklung", sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb der
    BMW Bank. "Nur wenn sich potenzielle Kunden sicher sind, dass die Batterie
    zuverlässig ist und die Reichweite stimmt, kann sich der Markt wirklich
    entfalten."

    BMW Bank stärkt Zukunftsvision: Neue Serviceangebote für Elektromobilität

    Die BMW Bank bietet das Servicepaket "Wartung & Reparatur" auch für geleaste
    vollelektrische Gebrauchtfahrzeuge an. Das Angebot richtet sich an private und
    gewerbliche Kunden mit einem Leasingvertrag für Modelle aus dem BMW Premium
    Selection- oder dem MINI NEXT-Programm. Im Leistungsumfang sind unter anderem
    der Austausch elektronischer Steuergeräte, Services an Fahrwerk, Elektronik,
    Klimaanlage, Bremsanlage, Getriebe und Kühlsystem sowie die Hauptuntersuchung
    (TÜV/DEKRA) enthalten. Zusätzlich werden Mikrofilter, Wischerblätter und
    Bremsflüssigkeit ausgetauscht; auch Services an werkseitigen Sonderausstattungen
    sind integriert. Damit wird das Paket zu einem echten Rundum-sorglos-Angebot:
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Studie Reichweitenangst bremst Markt für gebrauchte Elektroautos (FOTO) Der deutsche Gebrauchtwagenmarkt ist in Bewegung: Während Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor weiterhin den Großteil der Verkäufe ausmachen, wächst das Angebot an gebrauchten Elektrofahrzeugen stetig. Doch viele potenzielle Käufer bleiben zurückhaltend. …