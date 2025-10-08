Technotrans: Mit Ready for Growth 2030 auf Wachstumskurs!
technotrans setzt auf Wachstum und Innovation: Mit der Strategie „Ready for Growth 2030“ peilt das Unternehmen einen Umsatz von über 350 Mio. € an, fokussiert auf Megatrends und strebt Klimaneutralität bis 2050 an.
- technotrans hat die Strategie „Ready for Growth 2030“ vorgestellt, um beschleunigtes Wachstum zu erreichen.
- Ziel ist ein Umsatz von über 350 Mio. € und eine EBIT-Marge zwischen 9 % und 12 % bis 2030.
- Die Strategie fokussiert sich auf Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Elektrifizierung, Dekarbonisierung, Digitalisierung und medizinischen Fortschritt.
- technotrans will sich als führender Anbieter im globalen Thermomanagement positionieren und schneller als der Markt wachsen.
- Die Strategie umfasst auch eine Nachhaltigkeitsinitiative, die bis 2050 Klimaneutralität anstrebt.
- technotrans plant, durch operative Exzellenz und ein skalierbares Geschäftsmodell langfristig Wert für Aktionäre zu schaffen.
Der nächste wichtige Termin, Capital Markets Day, bei Technotrans ist am 08.10.2025.
Der Kurs von Technotrans lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,82 % im
Minus.
-1,97 %
+14,94 %
+33,58 %
+41,04 %
+106,41 %
+39,92 %
+90,32 %
+123,98 %
+25,99 %
