    Darum kauft Warren Buffett japanische Aktien – Signal für globale Trendwende

    Warren Buffetts Engagement in japanische Rohstoffhändler zeigt, wie sich große Investoren auf eine mögliche Dollar-Schwäche einstellen – während Privatanleger mit mehr Flexibilität reagieren können.

    Für Sie zusammengefasst
    • Buffett setzt auf japanische Rohstoffhändler gegen Dollar
    • US-Wachstum beruht auf Dollarverlust, nicht Stärke
    • Privatanleger sollten flexibel agieren, nicht absichern

     

    Der wirtschaftliche Zuwachs in den USA der vergangenen Monate ist trügerisch: Er beruht fast ausschließlich auf dem Währungsverlust des US-Dollars. Das Wachstum ist damit kein Zeichen wirtschaftlicher Stärke, sondern Ausdruck einer politisch gewollten Schwächung der eigenen Währung.

    Wie kann man auf diese Entwicklung reagieren? Warren Buffett liefert eine klare Antwort – und gibt damit möglicherweise den Takt für die nächste globale Trendwende vor.

    Buffetts Wette auf Japan

    Der „Orakel von Omaha“ hält seit einigen Jahren Beteiligungen an fünf japanischen Rohstoffhändlern – Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo – und hat diese Positionen zuletzt weiter ausgebaut. Für alle fünf Unternehmen liegt eine Genehmigung vor, Beteiligungen von bis zu 9,9 % zu halten.

    Damit positioniert sich Buffett gezielt gegen den US-Dollar und für eine globale Konjunkturerholung. Seine Entscheidung ist mehr als nur ein geografischer Diversifizierungsschritt – sie ist eine strategische Währungs- und Rohstoffwette.

    Was steckt hinter dieser Entscheidung?

    Buffett geht davon aus, dass der US-Dollar weiter an Wert verliert. Weltweit werden Rohstoffe in US-Dollar gehandelt. Sinkt der Dollarkurs, können Käufer mit Yen, Euro oder Renminbi mehr Rohstoffe erwerben. Das kurbelt die Nachfrage an und lässt in Dollar gemessene Preise steigen.

    Rohstoffhändler profitieren doppelt: Ihre langfristigen Einkaufspreise bleiben in Dollar stabil, während Verkaufspreise auf dem Weltmarkt steigen. Dadurch weiten sich Margen – ein ideales Umfeld für Unternehmen wie Mitsubishi oder Marubeni.

    Buffett nutzt diese Dynamik, um Kapital in Unternehmen zu lenken, die unabhängig vom US-Binnenmarkt agieren und von internationalen Preisverschiebungen profitieren. Er setzt auf eine Welt, in der Wachstum zunehmend außerhalb der USA entsteht.

    Hintergrund: Wie sich Trumps Zollpolitik, die Inflationsentwicklung und die bevorstehenden Zinssenkungen konkret auf den Dollar auswirken – und warum daraus eine strukturelle Schwäche der US-Währung entsteht – habe ich in der aktuellen Heibel-Ticker-Ausgabe 25/40 - So geht Warren Buffet mit der Gefahr von Kriegen, Strafzöllen und Inflation um ausführlich erläutert.

    Das Schiller-KGV im neuen Licht

    Viele Anleger wundern sich, warum Buffett trotz seiner bekannten Skepsis gegenüber kurzfristigen Marktschwankungen gerade auf diese Strategie setzt. Das hängt mit seiner Nutzung des Schiller-KGV zusammen – einem Bewertungsmaßstab, der die Gewinne der vergangenen zehn Jahre betrachtet.

    Autor
    Stephan Heibel
    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
    Verfasst von Stephan Heibel
