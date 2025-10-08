Darum kauft Warren Buffett japanische Aktien – Signal für globale Trendwende

Der wirtschaftliche Zuwachs in den USA der vergangenen Monate ist trügerisch: Er beruht fast ausschließlich auf dem Währungsverlust des US-Dollars. Das Wachstum ist damit kein Zeichen wirtschaftlicher Stärke, sondern Ausdruck einer politisch gewollten Schwächung der eigenen Währung.

Wie kann man auf diese Entwicklung reagieren? Warren Buffett liefert eine klare Antwort – und gibt damit möglicherweise den Takt für die nächste globale Trendwende vor.

Buffetts Wette auf Japan

Der „Orakel von Omaha“ hält seit einigen Jahren Beteiligungen an fünf japanischen Rohstoffhändlern – Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo – und hat diese Positionen zuletzt weiter ausgebaut. Für alle fünf Unternehmen liegt eine Genehmigung vor, Beteiligungen von bis zu 9,9 % zu halten.

Damit positioniert sich Buffett gezielt gegen den US-Dollar und für eine globale Konjunkturerholung. Seine Entscheidung ist mehr als nur ein geografischer Diversifizierungsschritt – sie ist eine strategische Währungs- und Rohstoffwette.

Was steckt hinter dieser Entscheidung?

Buffett geht davon aus, dass der US-Dollar weiter an Wert verliert. Weltweit werden Rohstoffe in US-Dollar gehandelt. Sinkt der Dollarkurs, können Käufer mit Yen, Euro oder Renminbi mehr Rohstoffe erwerben. Das kurbelt die Nachfrage an und lässt in Dollar gemessene Preise steigen.

Rohstoffhändler profitieren doppelt: Ihre langfristigen Einkaufspreise bleiben in Dollar stabil, während Verkaufspreise auf dem Weltmarkt steigen. Dadurch weiten sich Margen – ein ideales Umfeld für Unternehmen wie Mitsubishi oder Marubeni.

Buffett nutzt diese Dynamik, um Kapital in Unternehmen zu lenken, die unabhängig vom US-Binnenmarkt agieren und von internationalen Preisverschiebungen profitieren. Er setzt auf eine Welt, in der Wachstum zunehmend außerhalb der USA entsteht.

Hintergrund: Wie sich Trumps Zollpolitik, die Inflationsentwicklung und die bevorstehenden Zinssenkungen konkret auf den Dollar auswirken – und warum daraus eine strukturelle Schwäche der US-Währung entsteht – habe ich in der aktuellen Heibel-Ticker-Ausgabe 25/40 - So geht Warren Buffet mit der Gefahr von Kriegen, Strafzöllen und Inflation um ausführlich erläutert.

Das Schiller-KGV im neuen Licht

Viele Anleger wundern sich, warum Buffett trotz seiner bekannten Skepsis gegenüber kurzfristigen Marktschwankungen gerade auf diese Strategie setzt. Das hängt mit seiner Nutzung des Schiller-KGV zusammen – einem Bewertungsmaßstab, der die Gewinne der vergangenen zehn Jahre betrachtet.