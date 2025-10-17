    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEQT AktievorwärtsNachrichten zu EQT

    American Express, Ally Financial, Schlumberger, Volvo & Hella legen Q-Zahlen vor

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Jochen Eckel - Jochen Eckel

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten
    07:30 Uhr, Schweden: Volvo, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: American Express, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Schlumberger, Q3-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
    Schweden: EQT, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe 8/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Baugenehmigungen 8/15
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Baugenehmigungen 9/25
    14:30 Uhr, USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25
    15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 9/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 17.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:00USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    02:00USAUSAIWF Treffen
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:35GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    13:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Greene spricht
    14:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    15:15USAUSAIndustrieproduktion (Monat)
    18:25USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
    18:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    alle Termine anzeigen »


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

