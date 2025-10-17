American Express, Ally Financial, Schlumberger, Volvo & Hella legen Q-Zahlen vor

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten
07:30 Uhr, Schweden: Volvo, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: American Express, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Schlumberger, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
Schweden: EQT, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe 8/25
08:00 Uhr, Deutschland: Baugenehmigungen 8/15
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Baugenehmigungen 9/25
14:30 Uhr, USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 9/25
Zeit Land Relev. Termin 00:00 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 02:00 USA IWF Treffen 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:35 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 13:00 GBR BoE-Mitglied Greene spricht 14:45 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 15:15 USA Industrieproduktion (Monat) 18:25 USA Fed-Mitglied Musalem spricht 18:30 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht
