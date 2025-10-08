    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 298 auf 291 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Börsenbetreiber hätten ein hartes Quartal hinter sich, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Die im Vergleich zur US-Konkurrenz schwache Entwicklung gehe auf die Disruptionsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI), teilweise niedrigere Handelsvolumina und sinkende Zinsen zurück. Mittlerweile sähen die Zahlen besser aus. Im Vorfeld der Quartalsberichtssaison seien seine Schätzungen daher für Euronext stabil und für London Stock Exchange und Deutsche Börse nur moderat rückläufig. Entsprechend seien die Bewertungen wieder sehr attraktiv, insbesondere für seinen bevorzugten Titel Euronext./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 227,6EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 11:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Benjamin Goy
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 291
    Kursziel alt: 298
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
