DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 298 auf 291 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Börsenbetreiber hätten ein hartes Quartal hinter sich, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Die im Vergleich zur US-Konkurrenz schwache Entwicklung gehe auf die Disruptionsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI), teilweise niedrigere Handelsvolumina und sinkende Zinsen zurück. Mittlerweile sähen die Zahlen besser aus. Im Vorfeld der Quartalsberichtssaison seien seine Schätzungen daher für Euronext stabil und für London Stock Exchange und Deutsche Börse nur moderat rückläufig. Entsprechend seien die Bewertungen wieder sehr attraktiv, insbesondere für seinen bevorzugten Titel Euronext./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 227,6EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 11:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 291

Kursziel alt: 298

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



