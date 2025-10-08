Deutscher Mittelstand kämpft mit Compliance-Kosten

Berlin (ots) - Nachhaltigkeitsregulierung setzt den Mittelstand unter Druck: 57

% der Unternehmen berichten von hohen Kosten, 34 % sehen sich im internationalen

Wettbewerb benachteiligt. In einem Stimmungsbild zum Lieferkettentag 2025

fordern die Unternehmen daher weniger Bürokratie und klare Strategien für

Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit.



Berlin, 08.10.2025 - Viele Mittelständler kämpfen mit den Folgen neuer

Nachhaltigkeitsregulierungen - und sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährdet: So

leiden 57 % der befragten mittelständischen Unternehmen unter hohen bis sehr

hohen Kosten, die durch die Nachhaltigkeitsregulierung verursacht werden.

Zugleich fühlt sich bereits mehr als jedes dritte Unternehmen (34 %) durch die

Lieferkettenregulierung im internationalen Wettbewerb benachteiligt. Für weitere

38 % ist die Lage noch nicht absehbar - ein klares Signal wachsender

Unsicherheit. Investitionen in Digitalisierung lindern die Not, reichen aber bei

weitem nicht aus. Das geht aus einem aktuellen branchenübergreifenden

Stimmungsbild hervor - erhoben anlässlich des Lieferkettentages 2025, der am 8.

Oktober zum dritten Mal von BGA, MITTELSTANDSVERBUND und BME veranstaltet wird.

Gefordert ist die deutsche und europäische Politik, den versprochenen

Bürokratieabbau endlich in die Tat umzusetzen.





"Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für Deutschland und Europa sind die

zentralen Ziele der Außenpolitik dieser Bundesregierung. Dazu gehören

verlässliche Wirtschaftsbeziehungen genauso wie die Resilienz internationaler

Handelswege und Lieferketten. Es ist eine strategische Aufgabe der Außenpolitik

aus einem Guss - also von Politik und Wirtschaft gemeinsam - die regelbasierte

Weltordnung und Stabilität zu wahren und auszubauen, damit wir als Exportnation

bestehen können", eröffnete Serap Güler, Staatsministerin beim Bundesminister

des Auswärtigen die Veranstaltung.



"Deutschland ist Exportnation und größter Profiteur der Europäischen Union und

ihrer Handelspartner. Wenn es auf einzelnen Märkten neue Barrieren gibt, ist es

unsere Aufgabe, den Zugang zu anderen Märkten zu erleichtern. Denn freier Handel

ist und bleibt Garant für unseren Wohlstand. Deshalb werden wir die neuen

Handelsabkommen nicht weiter überfrachten, Verfahren verkürzen und

schnellstmöglich zum Abschluss bringen.", sagte Tilman Kuban MdB (CDU) bei der

Diskussion auf dem Podium.



Tatsächlich sieht ein großer Teil der befragten Unternehmen die Märkte der

Zukunft vor der Haustür. China und der asiatische Raum bleiben zwar wichtig;

Westeuropa sowie Ost- und Südosteuropa sind jedoch die meistgenannten Märkte auf

die Frage, welche Länder aus ihrer Sicht im Hinblick auf aktuelle und geplante

Lieferkettenregulierungen in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Dies zeigt

erneut die enorme Bedeutung von Freihandelsabkommen, die dringend benötigt

werden, um auch weiter entfernt liegende Märkte für die Außenhandelsnation

Deutschland zu langfristig attraktiven Handelspartnern zu entwickeln.



Der Lieferkettentag 2025 findet am 8. Oktober im Verbändehaus am Weidendamm in

Berlin statt. Der Lieferkettentag beleuchtet die neuen Realitäten im Welthandel:

Welche Folgen haben geoökonomische Spannungen für Datenflüsse, Märkte und

Entscheidungen - und welche Strategien stärken jetzt Resilienz und

Wettbewerbsfähigkeit? Veranstalter sind der Bundesverband Großhandel,

Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), der Bundesverband Materialwirtschaft,

Einkauf und Logistik (BME) sowie DER MITTELSTANDSVERBUND - ZGV e.V.



