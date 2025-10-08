    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutscher Mittelstand kämpft mit Compliance-Kosten

    Berlin (ots) - Nachhaltigkeitsregulierung setzt den Mittelstand unter Druck: 57
    % der Unternehmen berichten von hohen Kosten, 34 % sehen sich im internationalen
    Wettbewerb benachteiligt. In einem Stimmungsbild zum Lieferkettentag 2025
    fordern die Unternehmen daher weniger Bürokratie und klare Strategien für
    Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit.

    Berlin, 08.10.2025 - Viele Mittelständler kämpfen mit den Folgen neuer
    Nachhaltigkeitsregulierungen - und sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährdet: So
    leiden 57 % der befragten mittelständischen Unternehmen unter hohen bis sehr
    hohen Kosten, die durch die Nachhaltigkeitsregulierung verursacht werden.
    Zugleich fühlt sich bereits mehr als jedes dritte Unternehmen (34 %) durch die
    Lieferkettenregulierung im internationalen Wettbewerb benachteiligt. Für weitere
    38 % ist die Lage noch nicht absehbar - ein klares Signal wachsender
    Unsicherheit. Investitionen in Digitalisierung lindern die Not, reichen aber bei
    weitem nicht aus. Das geht aus einem aktuellen branchenübergreifenden
    Stimmungsbild hervor - erhoben anlässlich des Lieferkettentages 2025, der am 8.
    Oktober zum dritten Mal von BGA, MITTELSTANDSVERBUND und BME veranstaltet wird.
    Gefordert ist die deutsche und europäische Politik, den versprochenen
    Bürokratieabbau endlich in die Tat umzusetzen.

    "Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für Deutschland und Europa sind die
    zentralen Ziele der Außenpolitik dieser Bundesregierung. Dazu gehören
    verlässliche Wirtschaftsbeziehungen genauso wie die Resilienz internationaler
    Handelswege und Lieferketten. Es ist eine strategische Aufgabe der Außenpolitik
    aus einem Guss - also von Politik und Wirtschaft gemeinsam - die regelbasierte
    Weltordnung und Stabilität zu wahren und auszubauen, damit wir als Exportnation
    bestehen können", eröffnete Serap Güler, Staatsministerin beim Bundesminister
    des Auswärtigen die Veranstaltung.

    "Deutschland ist Exportnation und größter Profiteur der Europäischen Union und
    ihrer Handelspartner. Wenn es auf einzelnen Märkten neue Barrieren gibt, ist es
    unsere Aufgabe, den Zugang zu anderen Märkten zu erleichtern. Denn freier Handel
    ist und bleibt Garant für unseren Wohlstand. Deshalb werden wir die neuen
    Handelsabkommen nicht weiter überfrachten, Verfahren verkürzen und
    schnellstmöglich zum Abschluss bringen.", sagte Tilman Kuban MdB (CDU) bei der
    Diskussion auf dem Podium.

    Tatsächlich sieht ein großer Teil der befragten Unternehmen die Märkte der
    Zukunft vor der Haustür. China und der asiatische Raum bleiben zwar wichtig;
    Westeuropa sowie Ost- und Südosteuropa sind jedoch die meistgenannten Märkte auf
    die Frage, welche Länder aus ihrer Sicht im Hinblick auf aktuelle und geplante
    Lieferkettenregulierungen in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Dies zeigt
    erneut die enorme Bedeutung von Freihandelsabkommen, die dringend benötigt
    werden, um auch weiter entfernt liegende Märkte für die Außenhandelsnation
    Deutschland zu langfristig attraktiven Handelspartnern zu entwickeln.

    Der Lieferkettentag 2025 findet am 8. Oktober im Verbändehaus am Weidendamm in
    Berlin statt. Der Lieferkettentag beleuchtet die neuen Realitäten im Welthandel:
    Welche Folgen haben geoökonomische Spannungen für Datenflüsse, Märkte und
    Entscheidungen - und welche Strategien stärken jetzt Resilienz und
    Wettbewerbsfähigkeit? Veranstalter sind der Bundesverband Großhandel,
    Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), der Bundesverband Materialwirtschaft,
    Einkauf und Logistik (BME) sowie DER MITTELSTANDSVERBUND - ZGV e.V.

