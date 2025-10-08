DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UBS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 35 auf 36 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe vor den Quartalszahlen der Bank seine Ergebnisschätzungen (EPS) moderat erhöht, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem sieht er seine Bewertung der Schweizer als "Top Pick" bestätigt. Die Aktie habe in den vergangenen drei Monaten wieder Schwung bekommen und die Konkurrenz überflügelt. Zudem rechne er dank des Rückenwinds von den Kapitalmärkten für das Vermögensverwaltungsgeschäft und das Investmentbanking mit einer guten Ertragsdynamik./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 35,24EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 35

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



