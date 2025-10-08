BNB überholt XRP und Tether und wird drittgrößte Kryptowährung der Welt

Während Bitcoin und Ethereum zuletzt mit neuen Allzeithochs Schlagzeilen machten, ist BNB in aller Stille zum Topperformer des Jahres aufgestiegen.

Der BNB Coin hat in dieser Woche eine atemberaubende Rallye hingelegt und ist zur drittgrößten Kryptowährung der Welt aufgestiegen. Mit einem aktuellen Kurs von 1.321 US-Dollar (Stand: 11:00 Uhr MESZ) liegt die Binance-eigene Kryptowährung weitere 4,3 Prozent im Tagesplus und kann auf ein Wochenwachstum von 28,5 Prozent verweisen. Auf Dreimonatssicht ergibt sich sogar ein Kursanstieg von rund 80 Prozent – ein Wert, den derzeit kein anderer digitaler Vermögenswert der Top 10 erreicht.

On-Chain-Daten bestätigen fundamentale Stärke

Der Kursanstieg wird nicht nur durch Spekulation befeuert: Fundamentale Daten der BNB Chain deuten auf nachhaltige Aktivität hin. Seit Juni hat sich die durchschnittliche Zahl der täglichen Transaktionen mehr als vervierfacht. Parallel dazu verzeichnen dezentrale Börsen (DEX) auf der BNB Chain eine Welle neuer Token-Launches, was das Netzwerk deutlich belebt.

Ein entscheidender Faktor ist die Token-Verbrennungsmechanik der BNB Chain. Durch die Kombination aus quartalsweisen Burns und Echtzeitvernichtung von Gasgebühren verknappt sich das zirkulierende Angebot stetig. Steigt die On-Chain-Nutzung, erhöhen sich die verbrannten Gebühren – ein Mechanismus, der den Preisdruck langfristig nach oben treiben kann.

Binance-Ökosystem treibt Netzwerkwachstum

Der Anstieg der Netzaktivität wird maßgeblich durch das globale Binance-Ökosystem gestützt. Fiat-On-Ramps, integrierte On-Chain-Wallets und das neue "Binance Alpha"-Feature haben den Zugang zu dezentralen Anwendungen auf der BNB Chain stark vereinfacht.

Besonders die dezentrale Handelsplattform Aster Perp DEX gilt als kurzfristiger Katalysator. Seit ihrem Durchbruch verzeichnet die BNB Chain laut Dune Analytics über 511 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen pro Woche – weit mehr als Konkurrenten wie Hyperliquid (45,6 Milliarden US-Dollar) oder EdgeX (23,8 Milliarden US-Dollar).

CEA Industries baut BNB-Position massiv aus

Parallel dazu verstärkt auch das institutionelle Interesse die Nachfrage. Die an der Nasdaq gelistete CEA Industries gab am Dienstag bekannt, nun 480.000 BNB zu halten – ein Vermögenswert von rund 585,5 Millionen US-Dollar (Stand: 6. Oktober). Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 860 US-Dollar pro Token, womit die Firma bereits rund 53 Prozent im Plus liegt.

CEA Industries strebt an, bis Ende 2025 1 Prozent des gesamten BNB-Angebots zu besitzen. Damit verfolgt das Unternehmen eine Strategie, die an MicroStrategy’s Bitcoin-Wette erinnert – ein radikaler Fokus auf eine einzige Blockchain.

"Unsere Überzeugung liegt in der langfristigen Stärke des Binance-Ökosystems", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die jüngste Aufstockung sei ein Schritt in Richtung dieses Ziels.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



