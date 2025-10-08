Das Vertrauen in weibliche Führung wächst, doch bei Zukunftskompetenzen wie KI halten sich stereotype Vorurteile

Berlin (ots) - Die neue Studie des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/)

Research Institute " Gender und Leadership: Zwischen Vorurteilen, Chancen und

Wandel

(https://www.capgemini.com/insights/research-library/gender-and-leadership/) "

zeigt: Weibliche und männliche Führungskräfte schätzen ihre eigenen Fähigkeiten

und Leistungen heute weitgehend gleich ein. Dennoch beeinflussen hartnäckige

Geschlechterstereotype weiterhin die Wahrnehmung von Führungskompetenzen -

insbesondere bei technischen Fähigkeiten wie Künstlicher Intelligenz (KI),

Datenanalyse und Innovationskraft. Viele männliche Befragte ordnen diese

Kompetenzen eher dem männlichen Geschlecht zu. Dies könnte die Kluft zwischen

den Geschlechtern vergrößern und die Karriereentwicklung beider Gruppen

behindern.



Führungskompetenz kennt kein Geschlecht





Die Studie zeigt, dass über drei Viertel (77 Prozent) der befragtenFührungskräfte weltweit der Meinung sind, dass Frauen genauso effektiv führenwie Männer. In Deutschland liegt dieser Wert sogar bei 81 Prozent, wobei 84Prozent der Männer und 78 Prozent der Frauen diese Ansicht teilen. Das ist eindeutlicher Wandel gegenüber früheren Studien, in denen Frauen ihre Fähigkeitenoft unterschätzt haben. Heute nennen 58 Prozent der Frauen weltweitSelbstvertrauen als persönliche Stärke - ein Wert, der nahezu identisch mit demder Männer ist (59 Prozent). Zudem sind 68 Prozent der Führungskräfte weltweit(74 Prozent in Deutschland) überzeugt, dass mehr Frauen in Führungspositionendie Unternehmensleistung verbessern.Technologiekompetenzen: Stereotype gefährden ChancengleichheitTrotz allgemeiner Trends hin zu einer inklusiven Führung zeigt die Studie beieiner Aufschlüsselung nach individuellen Fähigkeiten Geschlechterstereotypen.Bemerkenswert ist, dass die meisten Männer wichtige Führungskompetenzen derZukunft, wie der Einsatz von KI und Automatisierung, Innovation, Agilität oderDatenanalyse, als "typisch männlich" betrachten. Weibliche Befragte hingegensehen dieselben Fähigkeiten als geschlechtsneutral oder im Falle von Innovationals "von Natur aus weiblich" (36 Prozent) - hier offenbart sich eine erheblicheWahrnehmungslücke.Die Diskrepanz zeigt sich besonders deutlich im Zusammenhang mit KI undAutomatisierung. Fast die Hälfte der männlichen Befragten nimmt diese alsmännliche Fähigkeiten wahr, während ein ebenso großer Anteil der Frauen sie alsgeschlechtsneutral betrachtet. Dabei sind sich drei Viertel der Führungskräfteeinig, dass KI-Kenntnisse für den Aufstieg in Führungspositionen entscheidendsind. Beide Gruppen geben jedoch an, relativ wenig Vertrauen in ihre technischen