    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCapgemini AktievorwärtsNachrichten zu Capgemini
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das Vertrauen in weibliche Führung wächst, doch bei Zukunftskompetenzen wie KI halten sich stereotype Vorurteile

    Berlin (ots) - Die neue Studie des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/)
    Research Institute " Gender und Leadership: Zwischen Vorurteilen, Chancen und
    Wandel
    (https://www.capgemini.com/insights/research-library/gender-and-leadership/) "
    zeigt: Weibliche und männliche Führungskräfte schätzen ihre eigenen Fähigkeiten
    und Leistungen heute weitgehend gleich ein. Dennoch beeinflussen hartnäckige
    Geschlechterstereotype weiterhin die Wahrnehmung von Führungskompetenzen -
    insbesondere bei technischen Fähigkeiten wie Künstlicher Intelligenz (KI),
    Datenanalyse und Innovationskraft. Viele männliche Befragte ordnen diese
    Kompetenzen eher dem männlichen Geschlecht zu. Dies könnte die Kluft zwischen
    den Geschlechtern vergrößern und die Karriereentwicklung beider Gruppen
    behindern.

    Führungskompetenz kennt kein Geschlecht

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Capgemini SE!
    Short
    131,45€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    116,06€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 13,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Studie zeigt, dass über drei Viertel (77 Prozent) der befragten
    Führungskräfte weltweit der Meinung sind, dass Frauen genauso effektiv führen
    wie Männer. In Deutschland liegt dieser Wert sogar bei 81 Prozent, wobei 84
    Prozent der Männer und 78 Prozent der Frauen diese Ansicht teilen. Das ist ein
    deutlicher Wandel gegenüber früheren Studien, in denen Frauen ihre Fähigkeiten
    oft unterschätzt haben. Heute nennen 58 Prozent der Frauen weltweit
    Selbstvertrauen als persönliche Stärke - ein Wert, der nahezu identisch mit dem
    der Männer ist (59 Prozent). Zudem sind 68 Prozent der Führungskräfte weltweit
    (74 Prozent in Deutschland) überzeugt, dass mehr Frauen in Führungspositionen
    die Unternehmensleistung verbessern.

    Technologiekompetenzen: Stereotype gefährden Chancengleichheit

    Trotz allgemeiner Trends hin zu einer inklusiven Führung zeigt die Studie bei
    einer Aufschlüsselung nach individuellen Fähigkeiten Geschlechterstereotypen.
    Bemerkenswert ist, dass die meisten Männer wichtige Führungskompetenzen der
    Zukunft, wie der Einsatz von KI und Automatisierung, Innovation, Agilität oder
    Datenanalyse, als "typisch männlich" betrachten. Weibliche Befragte hingegen
    sehen dieselben Fähigkeiten als geschlechtsneutral oder im Falle von Innovation
    als "von Natur aus weiblich" (36 Prozent) - hier offenbart sich eine erhebliche
    Wahrnehmungslücke.

    Die Diskrepanz zeigt sich besonders deutlich im Zusammenhang mit KI und
    Automatisierung. Fast die Hälfte der männlichen Befragten nimmt diese als
    männliche Fähigkeiten wahr, während ein ebenso großer Anteil der Frauen sie als
    geschlechtsneutral betrachtet. Dabei sind sich drei Viertel der Führungskräfte
    einig, dass KI-Kenntnisse für den Aufstieg in Führungspositionen entscheidend
    sind. Beide Gruppen geben jedoch an, relativ wenig Vertrauen in ihre technischen
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Das Vertrauen in weibliche Führung wächst, doch bei Zukunftskompetenzen wie KI halten sich stereotype Vorurteile Die neue Studie des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) Research Institute " Gender und Leadership: Zwischen Vorurteilen, Chancen und Wandel (https://www.capgemini.com/insights/research-library/gender-and-leadership/) " zeigt: Weibliche und …