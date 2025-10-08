Das Vertrauen in weibliche Führung wächst, doch bei Zukunftskompetenzen wie KI halten sich stereotype Vorurteile
Berlin (ots) - Die neue Studie des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/)
Research Institute " Gender und Leadership: Zwischen Vorurteilen, Chancen und
Wandel
(https://www.capgemini.com/insights/research-library/gender-and-leadership/) "
zeigt: Weibliche und männliche Führungskräfte schätzen ihre eigenen Fähigkeiten
und Leistungen heute weitgehend gleich ein. Dennoch beeinflussen hartnäckige
Geschlechterstereotype weiterhin die Wahrnehmung von Führungskompetenzen -
insbesondere bei technischen Fähigkeiten wie Künstlicher Intelligenz (KI),
Datenanalyse und Innovationskraft. Viele männliche Befragte ordnen diese
Kompetenzen eher dem männlichen Geschlecht zu. Dies könnte die Kluft zwischen
den Geschlechtern vergrößern und die Karriereentwicklung beider Gruppen
behindern.
Führungskompetenz kennt kein Geschlecht
Führungskompetenz kennt kein Geschlecht
Die Studie zeigt, dass über drei Viertel (77 Prozent) der befragten
Führungskräfte weltweit der Meinung sind, dass Frauen genauso effektiv führen
wie Männer. In Deutschland liegt dieser Wert sogar bei 81 Prozent, wobei 84
Prozent der Männer und 78 Prozent der Frauen diese Ansicht teilen. Das ist ein
deutlicher Wandel gegenüber früheren Studien, in denen Frauen ihre Fähigkeiten
oft unterschätzt haben. Heute nennen 58 Prozent der Frauen weltweit
Selbstvertrauen als persönliche Stärke - ein Wert, der nahezu identisch mit dem
der Männer ist (59 Prozent). Zudem sind 68 Prozent der Führungskräfte weltweit
(74 Prozent in Deutschland) überzeugt, dass mehr Frauen in Führungspositionen
die Unternehmensleistung verbessern.
Technologiekompetenzen: Stereotype gefährden Chancengleichheit
Trotz allgemeiner Trends hin zu einer inklusiven Führung zeigt die Studie bei
einer Aufschlüsselung nach individuellen Fähigkeiten Geschlechterstereotypen.
Bemerkenswert ist, dass die meisten Männer wichtige Führungskompetenzen der
Zukunft, wie der Einsatz von KI und Automatisierung, Innovation, Agilität oder
Datenanalyse, als "typisch männlich" betrachten. Weibliche Befragte hingegen
sehen dieselben Fähigkeiten als geschlechtsneutral oder im Falle von Innovation
als "von Natur aus weiblich" (36 Prozent) - hier offenbart sich eine erhebliche
Wahrnehmungslücke.
Die Diskrepanz zeigt sich besonders deutlich im Zusammenhang mit KI und
Automatisierung. Fast die Hälfte der männlichen Befragten nimmt diese als
männliche Fähigkeiten wahr, während ein ebenso großer Anteil der Frauen sie als
geschlechtsneutral betrachtet. Dabei sind sich drei Viertel der Führungskräfte
einig, dass KI-Kenntnisse für den Aufstieg in Führungspositionen entscheidend
sind. Beide Gruppen geben jedoch an, relativ wenig Vertrauen in ihre technischen
