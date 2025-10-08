Wie gezielte Zuwanderung aus dem Ausland Unternehmen wirklich entlasten kann (FOTO)

Köln (ots) - Die deutsche Wirtschaft leidet zunehmend unter fehlendem Personal:

In vielen Branchen bleiben Stellen über Monate hinweg unbesetzt, was nicht nur

das Wachstum hemmt, sondern auch ganze Projekte ins Wanken bringt. Besonders

betroffen sind das Bauwesen, die Pflege, das Handwerk sowie

technologieorientierte Industrien. Der Fachkräftemangel hat sich damit längst zu

einem strukturellen Risiko für den Standort Deutschland entwickelt.



Die Lösung liegt nicht allein im Inland - qualifizierte Fachkräfte gibt es

weltweit, man muss sie nur richtig ansprechen und integrieren. Dieser Beitrag

zeigt, warum die internationale Rekrutierung eine der wirksamsten Antworten auf

den Fachkräftemangel ist und welche Chancen und Herausforderungen sie für

deutsche Unternehmen mit sich bringt.









Gerade in der Physiotherapie zeigt sich, wie groß das Potenzial internationaler

Rekrutierung ist. Viele Praxen setzen inzwischen auf Fachkräfte aus dem Ausland,

die häufig hervorragend ausgebildet und hoch motiviert sind. Wer ihnen eine

klare berufliche Perspektive eröffnet, profitiert nicht nur von ihrem fachlichen

Können, sondern auch von einer hohen Loyalität.



Die größte Hürde liegt jedoch in der Integration: Sprache, Kultur und die

Ankunft in einem neuen Umfeld entscheiden darüber, ob jemand langfristig bleibt.

Praxen, die ihre neuen Mitarbeiter aktiv unterstützen - etwa bei Behördengängen,

Wohnungssuche und Einarbeitung - schaffen nicht nur eine Willkommenskultur,

sondern sichern sich auch stabile und zufriedene Teams.



Warum klassische Rekrutierung nicht mehr ausreicht



Theoretisch gibt es weltweit genügend qualifizierte Physiotherapeuten -

praktisch aber nicht dort, wo sie gebraucht werden. In Deutschland fehlen laut

offiziellen Zahlen über 11.000 Fachkräfte, die tatsächliche Zahl dürfte noch

höher liegen.



Wer sich ausschließlich auf klassische Stellenanzeigen verlässt, sucht die

sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen. Hinzu kommt, dass viele Praxen ihre

Kommunikation auf das Gehalt reduzieren. Erfolgreiche Rekrutierung funktioniert

heute anders: Sie ist international, digital, strukturiert, und sie vermittelt

Sicherheit, klare Perspektiven sowie das Gefühl einer beruflichen Heimat.



Entscheidende Faktoren für Fachkräfte



Eine faire Bezahlung ist wichtig, aber sie allein reicht nicht aus. Für

Physiotherapeuten stehen vielmehr die Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt: Sie

wollen in einem professionellen Umfeld tätig sein, in dem sie Wertschätzung

erfahren und sich fachlich weiterentwickeln können.



Das zentrale Missverständnis vieler Einrichtungen besteht darin, das Problem





