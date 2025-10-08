    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Fachkräftemangel bremst die deutsche Wirtschaft

    Wie gezielte Zuwanderung aus dem Ausland Unternehmen wirklich entlasten kann (FOTO)

    Köln (ots) - Die deutsche Wirtschaft leidet zunehmend unter fehlendem Personal:
    In vielen Branchen bleiben Stellen über Monate hinweg unbesetzt, was nicht nur
    das Wachstum hemmt, sondern auch ganze Projekte ins Wanken bringt. Besonders
    betroffen sind das Bauwesen, die Pflege, das Handwerk sowie
    technologieorientierte Industrien. Der Fachkräftemangel hat sich damit längst zu
    einem strukturellen Risiko für den Standort Deutschland entwickelt.

    Die Lösung liegt nicht allein im Inland - qualifizierte Fachkräfte gibt es
    weltweit, man muss sie nur richtig ansprechen und integrieren. Dieser Beitrag
    zeigt, warum die internationale Rekrutierung eine der wirksamsten Antworten auf
    den Fachkräftemangel ist und welche Chancen und Herausforderungen sie für
    deutsche Unternehmen mit sich bringt.

    Internationale Fachkräfte in der Physiotherapie

    Gerade in der Physiotherapie zeigt sich, wie groß das Potenzial internationaler
    Rekrutierung ist. Viele Praxen setzen inzwischen auf Fachkräfte aus dem Ausland,
    die häufig hervorragend ausgebildet und hoch motiviert sind. Wer ihnen eine
    klare berufliche Perspektive eröffnet, profitiert nicht nur von ihrem fachlichen
    Können, sondern auch von einer hohen Loyalität.

    Die größte Hürde liegt jedoch in der Integration: Sprache, Kultur und die
    Ankunft in einem neuen Umfeld entscheiden darüber, ob jemand langfristig bleibt.
    Praxen, die ihre neuen Mitarbeiter aktiv unterstützen - etwa bei Behördengängen,
    Wohnungssuche und Einarbeitung - schaffen nicht nur eine Willkommenskultur,
    sondern sichern sich auch stabile und zufriedene Teams.

    Warum klassische Rekrutierung nicht mehr ausreicht

    Theoretisch gibt es weltweit genügend qualifizierte Physiotherapeuten -
    praktisch aber nicht dort, wo sie gebraucht werden. In Deutschland fehlen laut
    offiziellen Zahlen über 11.000 Fachkräfte, die tatsächliche Zahl dürfte noch
    höher liegen.

    Wer sich ausschließlich auf klassische Stellenanzeigen verlässt, sucht die
    sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen. Hinzu kommt, dass viele Praxen ihre
    Kommunikation auf das Gehalt reduzieren. Erfolgreiche Rekrutierung funktioniert
    heute anders: Sie ist international, digital, strukturiert, und sie vermittelt
    Sicherheit, klare Perspektiven sowie das Gefühl einer beruflichen Heimat.

    Entscheidende Faktoren für Fachkräfte

    Eine faire Bezahlung ist wichtig, aber sie allein reicht nicht aus. Für
    Physiotherapeuten stehen vielmehr die Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt: Sie
    wollen in einem professionellen Umfeld tätig sein, in dem sie Wertschätzung
    erfahren und sich fachlich weiterentwickeln können.

    Das zentrale Missverständnis vieler Einrichtungen besteht darin, das Problem
