    Ganz sicher - Der Oktober ist "Cybersecurity Awareness Month" des Jahres (AUDIO)

    Köln (ots) - Phishing-Mails, manipulierte QR-Codes oder von der KI geklonte
    Stimmen: Cyberangriffe entwickeln sich rasant weiter und bedrohen weltweit immer
    mehr Privatpersonen und Unternehmen. Helke Michael verrät euch / Ihnen (zum
    weltweiten "Cybersecurity Awareness Month" im Oktober) mehr dazu.

    Sprecherin: Fast 179 Milliarden Euro: So hoch schätzen Experten den Schaden ein,
    den Cyberkriminelle 2024 allein in Deutschland verursacht haben. Das sind 20
    Prozent mehr als im Jahr davor - und zunehmend öfter werden auch Kommunen,
    Behörden und private Firmen angegriffen.

    O-Ton 1 (Torin Zander, 14 Sek.): "Fakt ist, dass quasi alle Unternehmen
    permanent angegriffen werden: durch E-Mails, durch Versuche, Schwachstellen zu
    finden, aber auch durch physische Versuche, in ein Unternehmen einzudringen, um
    dort Netze zu kompromittieren. Auch das passiert!"

    Sprecherin: So Torin Zander, IT-Sicherheitsexperte bei der BG ETEM. Bestes
    Beispiel, dass Cybersicherheit und Arbeitsschutz miteinander zusammenhängen, ist
    ein Hackerangriff auf eine Talsperre in Norwegen, bei dem Cyberkriminelle
    unbemerkt alle Wasserdurchlass-Ventile des Staudamms öffnen konnten.

    O-Ton 2 (Torin Zander, 25 Sek.): "Sodass die Talsperre auslief, mehr oder
    minder. Jetzt war es 'nur' Wasser, in Anführungsstrichen, was den Bach
    runtergelaufen ist irgendwo, was nicht gefährlich war, aber es kann natürlich
    alles andere sein. Tore sind immer sehr beliebt, kennt man auch aus Filmen, dass
    die gerne gehackt und geöffnet werden können. Also wenn man Technik kauft, egal
    welcher Art, und die kann irgendwie mit dem Internet verbunden werden, dann ist
    die in der Regel nicht so sicher eingestellt, wie sie sein sollte."

    Sprecherin: Größte Schwachstelle sind und bleiben allerdings wir Menschen, weil
    wir oft gar nicht mit Cyberangriffen rechnen - und vor allen Dingen auch zu
    unbedarft mit denen umgehen. Egal, ob nun zu Hause oder im Job.

    O-Ton 3 (Torin Zander, 27 Sek.): "Da muss man eigentlich immer auf der Hut sein!
    Wenn man 100 E-Mails im Postfach liegen hat, die alle ungelesen sind, dann
    möchte man die alle abarbeiten, im besten Fall. Und dann entstehen vielleicht
    Flüchtigkeitsfehler, dass irgendeine E-Mail beantwortet wird, die eigentlich gar
    keine echte, sondern eine Phishing-Mail ist. Beschäftigte sollten natürlich
    Bescheid wissen, dass das gefährlich ist und wie sie damit umzugehen haben,
    sodass die Sicherheitsmaßnahme in dem Fall tatsächlich die Sensibilisierung ist,
    das Bewusstsein, dass solche Attacken unterwegs sind."

    Mehr zum Thema Cybersicherheit, das längst ein wesentlicher Teil des
    Arbeitsschutzes ist, gibt's im "Ganz Sicher"-Podcast der BG ETEM. Den findet man
    online unter bgetem PUNKT de und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.
    Und in dem gibt Torin Zander auch viele konkrete Tipps, wie man sich zu Hause
    und am Arbeitsplatz vor Cyberangriffen schützen kann. Einfach mal reinhören, das
    lohnt sich auf jeden Fall.

    RSS-Feed abonnieren
