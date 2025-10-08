Ganz sicher - Der Oktober ist "Cybersecurity Awareness Month" des Jahres (AUDIO)
Köln (ots) - Phishing-Mails, manipulierte QR-Codes oder von der KI geklonte
Stimmen: Cyberangriffe entwickeln sich rasant weiter und bedrohen weltweit immer
mehr Privatpersonen und Unternehmen. Helke Michael verrät euch / Ihnen (zum
weltweiten "Cybersecurity Awareness Month" im Oktober) mehr dazu.
Sprecherin: Fast 179 Milliarden Euro: So hoch schätzen Experten den Schaden ein,
den Cyberkriminelle 2024 allein in Deutschland verursacht haben. Das sind 20
Prozent mehr als im Jahr davor - und zunehmend öfter werden auch Kommunen,
Behörden und private Firmen angegriffen.
