Ausbruch steht auf der Kippe

Angesichts einer wieder anziehenden Inflation in den USA sieht beispielsweise der Präsident der Fed-Filiale Kansas City, Jeff Schmid, keinen dringenden Bedarf für Zinssenkungen. Zusätzlich erschweren wegen des Regierungsstillstands Datenlücken eine genauere Prognose über die Zinspolitik der Fed. Da dürften die mit Spannung erwarteten Protokolle der jüngsten Zinssitzung noch genauer unter die Lupe genommen werden. Es gibt mehr Verlierer als Gewinner und zunehmende Gewinnmitnahmen an den Finanzmärkten in den USA, was auch den Russell 2000 Index noch sichtlich belasten könnte. Dieser scheint nämlich mit einem nachhaltigen Ausbruch über das Doppelhoch aus Ende 2021 und 2024 bei 2.466 Punkten zu scheitern und könnte demnächst in den Rückwärtsgang schalten. Auch sei die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen angesichts der Rekorde bei Dow & Co. zuletzt gestiegen.

Vorläufig ist der Anfang April etablierte Aufwärtstrend beim Russell 2000 Index noch als intakt zu bewerten, erst ein Kursrutsch auf Wochenbasis unter 2.395 Punkte würde die Annahme einer längeren Konsolidierung zunächst auf 2.326 und darunter 2.283 Punkte festigen und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Eine überschießende Welle könnte in diesem Szenario sogar bis auf den 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 2.218 Punkten abwärts reichen, ehe wieder eine Gegenerholung startet. Auf der Oberseite gilt es weiterhin, das Niveau von 2.500 Punkten nachhaltig zu überwinden, damit der Russell 2000 Index seine nächste große Zielmarke bei 2.784 Punkten in Angriff nehmen kann. Spätestens Ende dieses Monats dürfte eine richtungsweisende Entscheidung mit der nächsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed fallen.

Russell 2000 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Einen Short-Ansatz beim Russell 2000 Index erhalten Investoren bei einem Kursstand von unter 2.395 Punkten und könnten dann von einem Rückfall auf 2.326 sowie darunter auf 2.283 Punkte profitieren. Eine überdurchschnittliche Rendite ließe sich beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN MJ4F94 erzielen, die Chance beliefe sich hierbei auf insgesamt 145 Prozent. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 2,09 und 2,45 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das aktuelle Jahreshoch von 2.501 Punkten aber noch nicht unterschreiten. Im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,61 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten dann aber einige Wochen eingeplant werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: MJ4F94 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,96 - 0,97 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 2.580,1388 Punkte Basiswert: Russell 2000 Index KO-Schwelle: 2.580,1388 Punkte akt. Kurs Basiswert: 2.458,42 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 2,45 Euro Hebel: 21,6 Kurschance: + 145 Prozent Börse Frankfurt

