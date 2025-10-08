POET Technologies Aktie schießt durch die Decke - 08.10.2025

Die POET Technologies Aktie notiert aktuell bei 7,6100€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +12,74 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,8600 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von POET Technologies einen Gewinn von +67,94 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um +61,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei POET Technologies auf +26,95 %.

POET Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +61,95 % 1 Monat +61,42 % 3 Monate +67,94 % 1 Jahr +90,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der POET Technologies Aktie, die durch strategische Investitionen und mögliche zukünftige Aufträge beeinflusst wird. Anleger sind optimistisch, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich Insiderverkäufen und der finanziellen Stabilität. Zudem wird über mögliche Übernahmen und Partnerschaften spekuliert, die den Kurs weiter beeinflussen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 91 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 676,77 Mio. wert.

POET Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.