    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Börse auf 291 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel Deutsche Börse auf 291 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" trotz schwachem Quartal.
    • Disruptionsrisiken durch KI belasten Handelsvolumina.
    Foto: Deutsche Börse AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 298 auf 291 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Börsenbetreiber hätten ein hartes Quartal hinter sich, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Die im Vergleich zur US-Konkurrenz schwache Entwicklung gehe auf die Disruptionsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI), teilweise niedrigere Handelsvolumina und sinkende Zinsen zurück. Mittlerweile sähen die Zahlen besser aus. Im Vorfeld der Quartalsberichtssaison seien seine Schätzungen daher für Euronext stabil und für London Stock Exchange und Deutsche Börse nur moderat rückläufig. Entsprechend seien die Bewertungen wieder sehr attraktiv, insbesondere für seinen bevorzugten Titel Euronext./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 227,8 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 43,26 Mrd..

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 298,00EUR was eine Bandbreite von +3,07 %/+30,70 % bedeutet.


