Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Börse auf 291 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 227,8 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 43,26 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 298,00EUR was eine Bandbreite von +3,07 %/+30,70 % bedeutet.