Goldman senkt Ziel für Beiersdorf auf 125 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs senkt Beiersdorf-Kursziel auf 125 Euro.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy" bestehen.
- Quartalszahlen am 23. Oktober könnten entscheidend sein.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 135 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie hätten vor den Quartalsumsatzzahlen am 23. Oktober ihre Schätzungen an Wechselkursveränderungen und Markttrends angepasst, schrieben die Analysten in ihrem Ausblick vom Dienstagabend. Trotz der starken Bilanz und des im August abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramms über 500 Millionen Euro dürfte der Konsumgüterkonzern erst bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen im Februar weitere Maßnahmen ankündigen. Die Aktie sei nach wie vor attraktiv bewertet./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 91,24 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,22 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von +7,36 %/+41,32 % bedeutet.
auweia....bekommen ja ganz schön eins über gebrummt für die Gewinnwarnung
Beiersdorf verliert an Tempo - Luxusmarke La Prairie schwächelt
Bei Beiersdorf kühlt sich das Umsatzwachstum deutlich ab. Vor allem der Luxusmarkt und hier besonders China sind schwierig. Dagegen läuft es für die Marke Nivea gut. Der Dax-Konzern sieht sich auf Kurs, seine Jahresplanung zu erfüllen.
