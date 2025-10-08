Goldman senkt Ziel für Beiersdorf auf 125 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 91,24 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,22 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von +7,36 %/+41,32 % bedeutet.