JPMorgan senkt Fedex auf 'Neutral' - Ziel runter auf 274 Dollar
- JPMorgan stuft Fedex von "Overweight" auf "Neutral" ab.
- Kursziel für Fedex von 284 auf 274 US-Dollar gesenkt.
- Ergebnisprognose für Fedex gefährdet durch Frachtgeschäft.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 284 auf 274 US-Dollar gesenkt. In einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen revidierte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen moderat nach unten. Bei Fedex sieht er das Jahresziel für das Ergebnis je Aktie in Gefahr, da es eine Erholung der fundamentalen Lage im Frachtgeschäft beinhalte./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 203,1 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +5,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 47,91 Mrd..
Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 282,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 274,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 293,00USD was eine Bandbreite von +34,94 %/+44,30 % bedeutet.
