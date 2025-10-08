JPMorgan senkt Fedex auf 'Neutral' - Ziel runter auf 274 Dollar

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 203,1 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +5,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 47,91 Mrd..

Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 282,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 274,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 293,00USD was eine Bandbreite von +34,94 %/+44,30 % bedeutet.