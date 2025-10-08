    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFedex AktievorwärtsNachrichten zu Fedex

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Fedex auf 'Neutral' - Ziel runter auf 274 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Fedex von "Overweight" auf "Neutral" ab.
    • Kursziel für Fedex von 284 auf 274 US-Dollar gesenkt.
    • Ergebnisprognose für Fedex gefährdet durch Frachtgeschäft.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker)

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 284 auf 274 US-Dollar gesenkt. In einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung zu den anstehenden Quartalszahlen revidierte Brian Ossenbeck seine Schätzungen für die US-Transport- und Logistikunternehmen moderat nach unten. Bei Fedex sieht er das Jahresziel für das Ergebnis je Aktie in Gefahr, da es eine Erholung der fundamentalen Lage im Frachtgeschäft beinhalte./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:21 / EDT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie

    Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 203,1 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +5,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 47,91 Mrd..

    Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 282,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 274,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 293,00USD was eine Bandbreite von +34,94 %/+44,30 % bedeutet.


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
