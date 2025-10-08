Besonders beachtet!
Almonty Industries Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 08.10.2025
Am 08.10.2025 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um +7,35 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.
Almonty Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2025
Einen starken Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Sie steigt um +7,35 % auf 6,5700€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Almonty Industries einen Gewinn von +35,96 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche ist die Almonty Industries Aktie damit um +22,83 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +78,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +346,59 %.
Almonty Industries Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+22,83 %
|1 Monat
|+78,29 %
|3 Monate
|+35,96 %
|1 Jahr
|+394,36 %
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Almonty Industries Aktie, die als unterbewertet gilt. Analysten haben ein Kursziel von 11 Dollar gesetzt, und es wird eine mögliche Kursreaktion auf eine bevorstehende Präsentation des Unternehmens erwartet. Zudem gibt es Hinweise auf aggressive Kaufaktivitäten, die auf einen möglichen Short Squeeze hindeuten. Die allgemeine Stimmung ist optimistisch, viele Nutzer planen, die Aktie langfristig zu halten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.
Informationen zur Almonty Industries Aktie
Es gibt 217 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd. wert.
Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?
