Almonty Industries Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 08.10.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Almonty Industries einen Gewinn von +35,96 % verbuchen.

Einen starken Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Sie steigt um +7,35 % auf 6,5700€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Allein seit letzter Woche ist die Almonty Industries Aktie damit um +22,83 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +78,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +346,59 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,83 % 1 Monat +78,29 % 3 Monate +35,96 % 1 Jahr +394,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Almonty Industries Aktie, die als unterbewertet gilt. Analysten haben ein Kursziel von 11 Dollar gesetzt, und es wird eine mögliche Kursreaktion auf eine bevorstehende Präsentation des Unternehmens erwartet. Zudem gibt es Hinweise auf aggressive Kaufaktivitäten, die auf einen möglichen Short Squeeze hindeuten. Die allgemeine Stimmung ist optimistisch, viele Nutzer planen, die Aktie langfristig zu halten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 217 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd. wert.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.