    Besonders beachtet!

    ThyssenKrupp Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 08.10.2025

    Am 08.10.2025 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um +4,47 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von +4,47 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ThyssenKrupp über einen Zuwachs von +28,50 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +222,39 % gewonnen.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,60 %
    1 Monat +28,24 %
    3 Monate +28,50 %
    1 Jahr +283,35 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, die kürzlich die 13 Euro-Marke überschritten hat. Anleger zeigen sich optimistisch, insbesondere in Bezug auf das bevorstehende Spin-off von ThyssenKrupp Marine Systems, das als potenzieller Kurstreiber angesehen wird. Technische Analysen deuten darauf hin, dass der Durchbruch über den Widerstand bei 13 Euro eine Trendwende signalisieren könnte, was die bullish Stimmung im Forum weiter verstärkt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,13 Mrd. wert.

    Dax im Aufwind - Aber noch kein Ausbruch


    Ungeachtet schlechter Nachrichten aus der Automobilbranche und der Regierungskrise in Frankreich hat sich der Dax zur Wochenmitte wieder an die Hürde bei 24.500 Punkten herangepirscht. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 0,37 Prozent auf …

    Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter an


    Die am Vortag angekündigten Maßnahmen der Europäischen Kommission zum Schutz der Stahlindustrie haben die Aktienkurse der Hersteller am Mittwoch weiter nach oben getrieben. So stiegen Thyssenkrupp um 3,7 Prozent und erreichten ein Hoch seit Ende …

    Börsenstart Europa - 08.10. - FTSE Athex 20 stark +3,19 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +4,71 %
    +8,60 %
    +28,24 %
    +28,50 %
    +283,35 %
    +168,02 %
    +175,48 %
    -28,54 %
    +26,68 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



