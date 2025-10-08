Equifax - Aktie geht steil - 08.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Equifax Aktie. Mit einer Performance von +4,43 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Equifax ist ein führendes Unternehmen im Bereich Kreditinformationen und Risikomanagement, bekannt für seine umfassenden Datenanalysen und fortschrittlichen Technologien.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Equifax Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,29 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Equifax Aktie damit um -6,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Equifax auf -16,33 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

Equifax Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,39 % 1 Monat -3,76 % 3 Monate -9,29 % 1 Jahr -20,54 %

Informationen zur Equifax Aktie

Es gibt 123 Mio. Equifax Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,63 Mrd.EUR wert.

Equifax Aktie jetzt kaufen?

Ob die Equifax Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Equifax Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.