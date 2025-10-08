2. Stimmungsbarometer zum Einfluss des E-Rezepts auf den OTC-Markt (FOTO)

Berlin (ots) - Zum zweiten Mal haben der Bundesverband der Pharmazeutischen

Industrie (BPI) und LOGE8 eine umfassende Befragung unter OTC-Herstellern,

Apotheken und Konsumentinnen und Konsumenten durchgeführt. Im Mittelpunkt stand

die Frage, wie sich das 2024 eingeführte E-Rezept auf das Kaufverhalten von

nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln der Selbstmedikation (OTC)

auswirkt. Das neue Stimmungsbarometer zeigt: Für die Mehrheit der Konsumentinnen

und Konsumenten stellt das E-Rezept dabei eine Erleichterung dar.



Anja Klauke , BPI-Geschäftsfeldleiterin Selbstmedikation: "Wir haben diese

Marktstudie wiederholt, um herauszufinden, wie sich der Einfluss des E-Rezepts

auf das OTC-Kaufverhalten im Laufe der Zeit verändert hat. Besonders spannend

für uns sind die teilweise unterschiedlichen Sichtweisen von OTC-Herstellern,

Apotheken und Konsumenten."









Um die verschiedenen Marktsegmente zu beleuchten, wurden drei verschiedene

Stakeholder im Rahmen der Marktstudie befragt. 44 OTC-Hersteller wurden mittels

einer Online-Befragung einbezogen. Parallel dazu erfolgte eine telefonische

Befragung von 220 Apotheken , um spezifische Informationen und Einschätzungen

aus dem stationären Handel zu erheben. Ergänzend dazu nahmen 541 Konsumentinnen

und Konsumenten an der Online-Befragung teil, um das Verbraucherverhalten und

die Präferenzen im Selbstmedikationsmarkt zu untersuchen. Der

Untersuchungszeitraum erstreckte sich vom 14. Juni bis 14. August 2025. Während

das E-Rezept in diesem aktuellen Untersuchungszeitraum bereits im deutschen

Gesundheitswesen etabliert ist, war es in der ersten Befragungswelle im Vorjahr

(1. Juli bis 26. August 2024) noch nicht flächendeckend verfügbar.



Kernaussagen der Befragung im Überblick



Kernaussage 1: 85 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten lösen ihr E-Rezept

in der Apotheke vor Ort ein, weil sie den persönlichen Kontakt schätzen. Weitere

4,8 Prozent in der App ihrer Apotheke vor Ort.



Fast 90 Prozent aller befragten Konsumentinnen und Konsumenten lösen Ihr

E-Rezept weiterhin in der Apotheke vor Ort ein - nur rund zehn Prozent bei einem

Online-Versandhändler.



Warum ist das so? Folgende Gründe wurden angegeben:



- Ich kenne das Apothekenteam gut (59%) und die Apotheke vor Ort kennt mich als

Patienten gut (36%),

- Gute Beratung zu den Arzneimitteln und Gesundheitsfragen (37%),

- Ich erhalte Arzneimittel sofort (36%).



Konsumentinnen und Konsumenten lösen ihr E-Rezept vor allem deshalb in der

Vor-Ort Apotheke ein, weil sie das Apothekenteam persönlich kennen, und das Team

wiederum sie. Interessant im Vergleich zum Vorjahr ist, dass nun auch die

sofortige Verfügbarkeit von Arzneimitteln als Argument hinzukommt (2024 lag Seite 1 von 3 Seite 2 ►





StudiendesignUm die verschiedenen Marktsegmente zu beleuchten, wurden drei verschiedeneStakeholder im Rahmen der Marktstudie befragt. 44 OTC-Hersteller wurden mittelseiner Online-Befragung einbezogen. Parallel dazu erfolgte eine telefonischeBefragung von 220 Apotheken , um spezifische Informationen und Einschätzungenaus dem stationären Handel zu erheben. Ergänzend dazu nahmen 541 Konsumentinnenund Konsumenten an der Online-Befragung teil, um das Verbraucherverhalten unddie Präferenzen im Selbstmedikationsmarkt zu untersuchen. DerUntersuchungszeitraum erstreckte sich vom 14. Juni bis 14. August 2025. Währenddas E-Rezept in diesem aktuellen Untersuchungszeitraum bereits im deutschenGesundheitswesen etabliert ist, war es in der ersten Befragungswelle im Vorjahr(1. Juli bis 26. August 2024) noch nicht flächendeckend verfügbar.Kernaussagen der Befragung im ÜberblickKernaussage 1: 85 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten lösen ihr E-Rezeptin der Apotheke vor Ort ein, weil sie den persönlichen Kontakt schätzen. Weitere4,8 Prozent in der App ihrer Apotheke vor Ort.Fast 90 Prozent aller befragten Konsumentinnen und Konsumenten lösen IhrE-Rezept weiterhin in der Apotheke vor Ort ein - nur rund zehn Prozent bei einemOnline-Versandhändler.Warum ist das so? Folgende Gründe wurden angegeben:- Ich kenne das Apothekenteam gut (59%) und die Apotheke vor Ort kennt mich alsPatienten gut (36%),- Gute Beratung zu den Arzneimitteln und Gesundheitsfragen (37%),- Ich erhalte Arzneimittel sofort (36%).Konsumentinnen und Konsumenten lösen ihr E-Rezept vor allem deshalb in derVor-Ort Apotheke ein, weil sie das Apothekenteam persönlich kennen, und das Teamwiederum sie. Interessant im Vergleich zum Vorjahr ist, dass nun auch diesofortige Verfügbarkeit von Arzneimitteln als Argument hinzukommt (2024 lag