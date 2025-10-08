    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBank of The Philippine Islands AktievorwärtsNachrichten zu Bank of The Philippine Islands

    2. Stimmungsbarometer zum Einfluss des E-Rezepts auf den OTC-Markt (FOTO)

    Berlin (ots) - Zum zweiten Mal haben der Bundesverband der Pharmazeutischen
    Industrie (BPI) und LOGE8 eine umfassende Befragung unter OTC-Herstellern,
    Apotheken und Konsumentinnen und Konsumenten durchgeführt. Im Mittelpunkt stand
    die Frage, wie sich das 2024 eingeführte E-Rezept auf das Kaufverhalten von
    nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln der Selbstmedikation (OTC)
    auswirkt. Das neue Stimmungsbarometer zeigt: Für die Mehrheit der Konsumentinnen
    und Konsumenten stellt das E-Rezept dabei eine Erleichterung dar.

    Anja Klauke , BPI-Geschäftsfeldleiterin Selbstmedikation: "Wir haben diese
    Marktstudie wiederholt, um herauszufinden, wie sich der Einfluss des E-Rezepts
    auf das OTC-Kaufverhalten im Laufe der Zeit verändert hat. Besonders spannend
    für uns sind die teilweise unterschiedlichen Sichtweisen von OTC-Herstellern,
    Apotheken und Konsumenten."

    Studiendesign

    Um die verschiedenen Marktsegmente zu beleuchten, wurden drei verschiedene
    Stakeholder im Rahmen der Marktstudie befragt. 44 OTC-Hersteller wurden mittels
    einer Online-Befragung einbezogen. Parallel dazu erfolgte eine telefonische
    Befragung von 220 Apotheken , um spezifische Informationen und Einschätzungen
    aus dem stationären Handel zu erheben. Ergänzend dazu nahmen 541 Konsumentinnen
    und Konsumenten an der Online-Befragung teil, um das Verbraucherverhalten und
    die Präferenzen im Selbstmedikationsmarkt zu untersuchen. Der
    Untersuchungszeitraum erstreckte sich vom 14. Juni bis 14. August 2025. Während
    das E-Rezept in diesem aktuellen Untersuchungszeitraum bereits im deutschen
    Gesundheitswesen etabliert ist, war es in der ersten Befragungswelle im Vorjahr
    (1. Juli bis 26. August 2024) noch nicht flächendeckend verfügbar.

    Kernaussagen der Befragung im Überblick

    Kernaussage 1: 85 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten lösen ihr E-Rezept
    in der Apotheke vor Ort ein, weil sie den persönlichen Kontakt schätzen. Weitere
    4,8 Prozent in der App ihrer Apotheke vor Ort.

    Fast 90 Prozent aller befragten Konsumentinnen und Konsumenten lösen Ihr
    E-Rezept weiterhin in der Apotheke vor Ort ein - nur rund zehn Prozent bei einem
    Online-Versandhändler.

    Warum ist das so? Folgende Gründe wurden angegeben:

    - Ich kenne das Apothekenteam gut (59%) und die Apotheke vor Ort kennt mich als
    Patienten gut (36%),
    - Gute Beratung zu den Arzneimitteln und Gesundheitsfragen (37%),
    - Ich erhalte Arzneimittel sofort (36%).

    Konsumentinnen und Konsumenten lösen ihr E-Rezept vor allem deshalb in der
    Vor-Ort Apotheke ein, weil sie das Apothekenteam persönlich kennen, und das Team
    wiederum sie. Interessant im Vergleich zum Vorjahr ist, dass nun auch die
    sofortige Verfügbarkeit von Arzneimitteln als Argument hinzukommt (2024 lag
    RSS-Feed abonnieren

