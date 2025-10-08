Neue Umfrage
2. Stimmungsbarometer zum Einfluss des E-Rezepts auf den OTC-Markt (FOTO)
Berlin (ots) - Zum zweiten Mal haben der Bundesverband der Pharmazeutischen
Industrie (BPI) und LOGE8 eine umfassende Befragung unter OTC-Herstellern,
Apotheken und Konsumentinnen und Konsumenten durchgeführt. Im Mittelpunkt stand
die Frage, wie sich das 2024 eingeführte E-Rezept auf das Kaufverhalten von
nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln der Selbstmedikation (OTC)
auswirkt. Das neue Stimmungsbarometer zeigt: Für die Mehrheit der Konsumentinnen
und Konsumenten stellt das E-Rezept dabei eine Erleichterung dar.
Anja Klauke , BPI-Geschäftsfeldleiterin Selbstmedikation: "Wir haben diese
Marktstudie wiederholt, um herauszufinden, wie sich der Einfluss des E-Rezepts
auf das OTC-Kaufverhalten im Laufe der Zeit verändert hat. Besonders spannend
für uns sind die teilweise unterschiedlichen Sichtweisen von OTC-Herstellern,
Apotheken und Konsumenten."
Studiendesign
Um die verschiedenen Marktsegmente zu beleuchten, wurden drei verschiedene
Stakeholder im Rahmen der Marktstudie befragt. 44 OTC-Hersteller wurden mittels
einer Online-Befragung einbezogen. Parallel dazu erfolgte eine telefonische
Befragung von 220 Apotheken , um spezifische Informationen und Einschätzungen
aus dem stationären Handel zu erheben. Ergänzend dazu nahmen 541 Konsumentinnen
und Konsumenten an der Online-Befragung teil, um das Verbraucherverhalten und
die Präferenzen im Selbstmedikationsmarkt zu untersuchen. Der
Untersuchungszeitraum erstreckte sich vom 14. Juni bis 14. August 2025. Während
das E-Rezept in diesem aktuellen Untersuchungszeitraum bereits im deutschen
Gesundheitswesen etabliert ist, war es in der ersten Befragungswelle im Vorjahr
(1. Juli bis 26. August 2024) noch nicht flächendeckend verfügbar.
Kernaussagen der Befragung im Überblick
Kernaussage 1: 85 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten lösen ihr E-Rezept
in der Apotheke vor Ort ein, weil sie den persönlichen Kontakt schätzen. Weitere
4,8 Prozent in der App ihrer Apotheke vor Ort.
Fast 90 Prozent aller befragten Konsumentinnen und Konsumenten lösen Ihr
E-Rezept weiterhin in der Apotheke vor Ort ein - nur rund zehn Prozent bei einem
Online-Versandhändler.
Warum ist das so? Folgende Gründe wurden angegeben:
- Ich kenne das Apothekenteam gut (59%) und die Apotheke vor Ort kennt mich als
Patienten gut (36%),
- Gute Beratung zu den Arzneimitteln und Gesundheitsfragen (37%),
- Ich erhalte Arzneimittel sofort (36%).
Konsumentinnen und Konsumenten lösen ihr E-Rezept vor allem deshalb in der
Vor-Ort Apotheke ein, weil sie das Apothekenteam persönlich kennen, und das Team
wiederum sie. Interessant im Vergleich zum Vorjahr ist, dass nun auch die
sofortige Verfügbarkeit von Arzneimitteln als Argument hinzukommt (2024 lag
