HENSOLDT Aktie legt zu - 08.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +1,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die HENSOLDT Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,86 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,28 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +217,14 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat +22,28 % 3 Monate +9,86 % 1 Jahr +273,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, die aktuell um 108 EUR konsolidiert. Die Aktie profitiert von einem Rekordauftragsbestand von über 7 Mrd. EUR und einer operativen Marge von rund 18%, was das Unternehmen als Technologieführer in der Drohnenabwehr positioniert. Trotz der positiven Aussichten wird auf die hohe Bewertung hingewiesen, die Risiken birgt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,96 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

