PUMA Aktie startet durch - 08.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die PUMA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,58 % im Plus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PUMA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,18 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -0,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA -51,74 % verloren.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,23 % 1 Monat +7,27 % 3 Monate -6,18 % 1 Jahr -41,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der PUMA Aktie, die kürzlich um 5% gestiegen ist. Die Abverkäufe erfolgen bei niedrigen Umsätzen, während Anstiege von hohen Umsätzen begleitet werden. Die bevorstehenden Quartalszahlen werden negativ erwartet, jedoch nicht als enttäuschend angesehen, wenn die Rückgänge im Rahmen der Erwartungen bleiben. Zudem gibt es Spekulationen über mögliche Übernahmeabsichten und eine neue Strategie des CEOs, die Dezentralisierung und Automatisierung umfasst.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,28 Mrd. wert.

Ungeachtet schlechter Nachrichten aus der Automobilbranche und der Regierungskrise in Frankreich hat sich der Dax zur Wochenmitte wieder an die Hürde bei 24.500 Punkten herangepirscht. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 0,37 Prozent auf …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.