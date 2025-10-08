    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    Aurubis - Aktie auf Talfahrt - 08.10.2025

    Am 08.10.2025 ist die Aurubis Aktie, bisher, um -4,82 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Aurubis Aktie.

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Aurubis ist ein führender Kupferproduzent und Recycler mit starker Marktstellung in Europa und globalem Einfluss. Hauptprodukte sind Kupferkathoden und -produkte. Wichtige Konkurrenten sind Glencore und Codelco. Das Unternehmen punktet mit Recyclingkompetenz und nachhaltigen Prozessen.

    Aurubis Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Aurubis Aktie. Mit einer Performance von -4,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Aurubis in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +37,84 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aurubis Aktie damit um +12,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Aurubis auf +56,25 %.

    Aurubis Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,02 %
    1 Monat +22,30 %
    3 Monate +37,84 %
    1 Jahr +85,97 %

    Informationen zur Aurubis Aktie

    Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,10 Mrd. wert.

    Dax im Aufwind - Aber noch kein Ausbruch


    Ungeachtet schlechter Nachrichten aus der Automobilbranche und der Regierungskrise in Frankreich hat sich der Dax zur Wochenmitte wieder an die Hürde bei 24.500 Punkten herangepirscht. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 0,37 Prozent auf …

    Kupferkonzern Aurubis will Kapitalrendite langfristig steigern


    Der Kupferkonzern Aurubis will weiter von aktuellen Megatrends wie KI, E-Autos und der Modernisierung der Energieinfrastruktur profitierten. So wird für E-Autos mehr Kupfer benötigt als für Verbrenner und auch der Ausbau der Stromnetze verschlingt …

    Börsenstart Europa - 08.10. - FTSE Athex 20 stark +3,19 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Aurubis Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Aurubis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aurubis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aurubis

    -4,82 %
    +12,02 %
    +22,30 %
    +37,84 %
    +85,97 %
    +116,59 %
    +97,32 %
    +112,28 %
    +997,18 %
    ISIN:DE0006766504WKN:676650



    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
