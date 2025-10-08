Aurubis - Aktie auf Talfahrt - 08.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Aurubis Aktie. Mit einer Performance von -4,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Aurubis ist ein führender Kupferproduzent und Recycler mit starker Marktstellung in Europa und globalem Einfluss. Hauptprodukte sind Kupferkathoden und -produkte. Wichtige Konkurrenten sind Glencore und Codelco. Das Unternehmen punktet mit Recyclingkompetenz und nachhaltigen Prozessen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Aurubis in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +37,84 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aurubis Aktie damit um +12,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Aurubis auf +56,25 %.

Aurubis Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,02 % 1 Monat +22,30 % 3 Monate +37,84 % 1 Jahr +85,97 %

Informationen zur Aurubis Aktie

Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,10 Mrd. wert.

Ungeachtet schlechter Nachrichten aus der Automobilbranche und der Regierungskrise in Frankreich hat sich der Dax zur Wochenmitte wieder an die Hürde bei 24.500 Punkten herangepirscht. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 0,37 Prozent auf …

Der Kupferkonzern Aurubis will weiter von aktuellen Megatrends wie KI, E-Autos und der Modernisierung der Energieinfrastruktur profitierten. So wird für E-Autos mehr Kupfer benötigt als für Verbrenner und auch der Ausbau der Stromnetze verschlingt …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Aurubis Aktie jetzt kaufen?

