Red Cat Holdings Aktie heute im Plus (13,100€) - 08.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Red Cat Holdings Aktie. Mit einer Performance von +3,15 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Red Cat Holdings bietet spezialisierte Drohnenlösungen mit innovativer Softwareintegration und konkurriert mit großen Namen wie DJI und Parrot.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Red Cat Holdings einen Gewinn von +125,69 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +45,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +80,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Red Cat Holdings auf +5,69 %.

Red Cat Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +45,41 % 1 Monat +80,06 % 3 Monate +125,69 % 1 Jahr +354,55 %

Informationen zur Red Cat Holdings Aktie

Es gibt 118 Mio. Red Cat Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,54 Mrd. wert.

Red Cat Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Red Cat Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Red Cat Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.