Camino erhält Genehmigung für eine erweiterte Abraumhalde und erzielt Meilenstein im Kupferprojekt Puquios in Chile

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 8. Oktober 2025 / Camino Minerals Corporation (TSXV: COR)(OTC PINK: CAMZF) („Camino“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die für die Umweltverträglichkeitsprüfung zuständigen chilenischen Behörden (Environmental Assessment Service) einen Ausnahmebescheid erlassen haben, mit dem die Änderung des Standorts und Volumens einer Abraumhalde für das Kupferprojekt Puquios in Chile („Puquios“ oder das „Projekt Puquios“) genehmigt wird. Dadurch wird eine Verlängerung der Betriebsdauer des Projekts auf 15 Jahre möglich.

Diese Änderungsgenehmigung für das Projekt unterstützt Camino und seinen strategischen Partner Nittetsu Mining Co., Ltd. („Nittetsu“ oder „Nittetsu Mining“) bei ihren Initiativen zur Sicherung eines Finanzierungspakets für die Errichtung eines Kupferbergbaubetriebs im Projekt Puquios. Der Ausnahmebescheid bestätigt, dass für die genehmigten Änderungen keine eigene Umweltverträglichkeitsprüfung („UVP“) erforderlich ist. Camino und Nittetsu bemühen sich um ein Projektdarlehen für den Bau des Projekts Puquios und prüfen derzeit Optionen mit japanischen Kreditgebern, die im Erfolgsfall attraktiver als andere verfügbare Alternativen im Bergbausektor sein dürften.

Mit diesem Meilenstein haben Camino und Nittetsu vereinbart, die Firma Camino-Nittetsu Mining Chile SpA („Camino-Nittetsu JVCO“) – ein nach chilenischem Recht gegründetes Unternehmen, an dem Camino und Nittetsu jeweils zu 50 % beteiligt sind – zu veranlassen, mit der Entrichtung der bedingten Zahlungen an Santiago Metals Investment Holdings II SLU und Santiago Metals Investment Holdings II-A LLC (zusammen die „Verkäufer”) gemäß der zwischen Camino, den Verkäufern, Nittetsu und Camino-Nittetsu JVCO am 4. Oktober 2024 geschlossenen (und in weiterer Folge abgeänderten) Aktienkaufvereinbarung (die „Aktienkaufvereinbarung”) zu beginnen. Die Verkäufer haben allerdings zugestimmt, auf den Erhalt von 50 % der ersten drei Teilbeträge der bedingten Zahlungen (d.h. Caminos Anteil an jeder dieser von Camino-Nittetsu JVCO zu leistenden bedingten Zahlungen) zu verzichten bzw. diese auf den 1. März 2026 zu verschieben, vorausgesetzt Camino leistet im Gegenzug spätestens bis zum 1. März 2026 eine Zusatzzahlung in Höhe von 750.000 CAD. Gemäß den Bedingungen der Aktienkaufvereinbarung können die aufgeschobenen bedingten Zahlungen nach Wahl der Verkäufer bei deren Entrichtung im März 2026 in bar oder in Form von Camino-Stammaktien („Stammaktien“) erfolgen.