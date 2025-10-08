    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield - Aktienkurs springt nach oben +5,03 % - 08.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die DroneShield Aktie bisher um +5,03 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2025

    Die DroneShield Aktie konnte bisher um +5,03 % auf 3,6550 zulegen. Das sind +0,1750  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die DroneShield Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +158,46 %.

    Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +18,42 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +104,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DroneShield auf +724,52 %.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,42 %
    1 Monat +104,52 %
    3 Monate +158,46 %
    1 Jahr +346,41 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, wobei Unsicherheiten über neue Aufträge und deren Einfluss auf die Bewertung im Vordergrund stehen. Die hohe Bewertung, mit einem voraussichtlichen KGV von 900, sorgt für Bedenken, während die Cash-Reserven des Unternehmens als stabilisierend angesehen werden. Die Anleger sind gespannt auf zukünftige Aufträge, die notwendig sind, um das aktuelle Kursniveau zu rechtfertigen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,19 Mrd. wert.

    Die Aktie von DroneShield hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Rallye hingelegt, die in den ersten Oktobertagen 2025 zu neuen Höchstständen führte. Doch wie lange kann der Trend anhalten?

    CiTech wurde vom australischen Verteidigungsministerium zur AUSA 2025 in Washington entsandt – ein Meilenstein, der die Aktie in eine neue Liga katapultieren könnte..

