Das sind die ToyTrends der Spielwarenmesse 2026 (FOTO)

- "AI Loves (to) Play": Intelligentes Spielzeug für interaktive Spielerlebnisse

- "Creative Mindfulness": Kreatives Gestalten schafft besondere Momente



Welche Entwicklungen prägen die Spielwarenwelt 2026? Das internationale

TrendCommittee der Spielwarenmesse hat mit seiner langjährigen Expertise zwei

zentrale ToyTrends identifiziert: Während der erste Trend "AI Loves (to) Play"

zeigt, wie innovative Technologien das Spielen neugestalten, setzt der zweite

Trend "Creative Mindfulness" auf kreative Ansätze für bewusste Erlebnisse. Die

Auswahl des TrendCommittees spiegelt die wichtigsten Impulse der Branche wider

und gibt dem Handel Orientierung, wohin sich das Spielen im kommenden Jahr

entwickelt. Die ToyTrends 2026 werden vom 27. bis zum 31. Januar auf der

aufmerksamkeitsstarken Sonderfläche im Eingang Mitte der Spielwarenmesse

inszeniert. Inspirierende Produktbeispiele auf Themeninseln laden zum Entdecken

und Ausprobieren ein. Weiteren Input für die Sortimentsgestaltung liefern die

ToyTrend Vorträge im Toy Business Forum.





Neue Interaktivität im Spiel



Künstliche Intelligenz ist längst fester Bestandteil unseres täglichen Lebens -

sei es durch digitale Sprachassistenten, personalisierte Empfehlungen oder

smarte Geräte im Haushalt. Nun erobert diese Technologie auch die Welt der

Spielwaren: Mit dem Trend "AI Loves (to) Play" rücken Produkte in den Fokus, die

weit mehr können als nur reagieren. Sie erkennen individuelle Vorlieben,

begleiten Kinder beim Lösen von Aufgaben, erzählen Geschichten und entwickeln

sich mit ihren jungen Nutzern weiter. Von lernfähigen Robotern über sprechende

Spielfiguren bis hin zu intelligenten Lernsystemen: Moderne KI-Spielzeuge

schaffen ein neues, interaktives Spielerlebnis, das Technik und Fantasie

miteinander verbindet. Dabei steht nicht immer der Bildschirm im Mittelpunkt -

viele KI-Spielzeuge kommen auch ohne Screen aus.



Kreativität und Achtsamkeit als Erlebnis



Als Gegenpol zur digitalen Innovation setzt der Trend "Creative Mindfulness" auf

das bewusste Erleben von Kreativität und Handwerk. Gestalterisches Arbeiten

eröffnet neue Perspektiven und schafft Raum für Entspannung und Inspiration.

Kinder tauchen mit Neugier in die Welt der Farben und Materialien ein, lassen

ihrer Fantasie freien Lauf und entwickeln spielerisch neue Fertigkeiten.

Erwachsene entdecken im kreativen Tun eine Möglichkeit, den Alltag hinter sich

zu lassen und den Kopf freizubekommen. "Creative Mindfulness" lädt dazu ein,

verschiedenste kreative Wege zu erkunden - vom Malen und Basteln bis hin zu

Upcycling und handwerklichen Techniken wie Holzarbeiten, Filzen oder Töpfern.

Die Freude, mit den eigenen Händen etwas zu gestalten, fördert Konzentration,

Selbstvertrauen und Achtsamkeit.



