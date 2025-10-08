    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Das sind die ToyTrends der Spielwarenmesse 2026 (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    - "AI Loves (to) Play": Intelligentes Spielzeug für interaktive Spielerlebnisse
    - "Creative Mindfulness": Kreatives Gestalten schafft besondere Momente

    Welche Entwicklungen prägen die Spielwarenwelt 2026? Das internationale
    TrendCommittee der Spielwarenmesse hat mit seiner langjährigen Expertise zwei
    zentrale ToyTrends identifiziert: Während der erste Trend "AI Loves (to) Play"
    zeigt, wie innovative Technologien das Spielen neugestalten, setzt der zweite
    Trend "Creative Mindfulness" auf kreative Ansätze für bewusste Erlebnisse. Die
    Auswahl des TrendCommittees spiegelt die wichtigsten Impulse der Branche wider
    und gibt dem Handel Orientierung, wohin sich das Spielen im kommenden Jahr
    entwickelt. Die ToyTrends 2026 werden vom 27. bis zum 31. Januar auf der
    aufmerksamkeitsstarken Sonderfläche im Eingang Mitte der Spielwarenmesse
    inszeniert. Inspirierende Produktbeispiele auf Themeninseln laden zum Entdecken
    und Ausprobieren ein. Weiteren Input für die Sortimentsgestaltung liefern die
    ToyTrend Vorträge im Toy Business Forum.

    Neue Interaktivität im Spiel

    Künstliche Intelligenz ist längst fester Bestandteil unseres täglichen Lebens -
    sei es durch digitale Sprachassistenten, personalisierte Empfehlungen oder
    smarte Geräte im Haushalt. Nun erobert diese Technologie auch die Welt der
    Spielwaren: Mit dem Trend "AI Loves (to) Play" rücken Produkte in den Fokus, die
    weit mehr können als nur reagieren. Sie erkennen individuelle Vorlieben,
    begleiten Kinder beim Lösen von Aufgaben, erzählen Geschichten und entwickeln
    sich mit ihren jungen Nutzern weiter. Von lernfähigen Robotern über sprechende
    Spielfiguren bis hin zu intelligenten Lernsystemen: Moderne KI-Spielzeuge
    schaffen ein neues, interaktives Spielerlebnis, das Technik und Fantasie
    miteinander verbindet. Dabei steht nicht immer der Bildschirm im Mittelpunkt -
    viele KI-Spielzeuge kommen auch ohne Screen aus.

    Kreativität und Achtsamkeit als Erlebnis

    Als Gegenpol zur digitalen Innovation setzt der Trend "Creative Mindfulness" auf
    das bewusste Erleben von Kreativität und Handwerk. Gestalterisches Arbeiten
    eröffnet neue Perspektiven und schafft Raum für Entspannung und Inspiration.
    Kinder tauchen mit Neugier in die Welt der Farben und Materialien ein, lassen
    ihrer Fantasie freien Lauf und entwickeln spielerisch neue Fertigkeiten.
    Erwachsene entdecken im kreativen Tun eine Möglichkeit, den Alltag hinter sich
    zu lassen und den Kopf freizubekommen. "Creative Mindfulness" lädt dazu ein,
    verschiedenste kreative Wege zu erkunden - vom Malen und Basteln bis hin zu
    Upcycling und handwerklichen Techniken wie Holzarbeiten, Filzen oder Töpfern.
    Die Freude, mit den eigenen Händen etwas zu gestalten, fördert Konzentration,
    Selbstvertrauen und Achtsamkeit.

    Alle Informationen rund um die ToyTrends sind auch auf der Webseite
    https://www.spielwarenmesse.de/toytrends abrufbar.

    Bildmaterial steht Ihnen unter www.spielwarenmesse.de/media
    (https://spielwarenmesse.imageplant.de/media/category/320) zur Verfügung.

    Pressekontakt:

    Scarlett Wisotzki
    Director Communications
    Spielwarenmesse eG
    Tel.: +49 911 99813-33
    Mail: mailto:s.wisotzki@spielwarenmesse.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40482/6133358
    OTS: Spielwarenmesse eG




