    EDEKA veröffentlicht Leitlinie für zirkuläres Wirtschaften (FOTO)

    Hamburg (ots) -

    - Ganzheitlicher Ansatz orientiert am "Cradle to Cradle"-Prinzip
    - Drei Handlungsfelder: Produkte, Märkte und Prozesse
    - Erste Pilotprojekte bereits in der Umsetzung

    Der EDEKA-Verbund hat als erster Lebensmittelhändler in Deutschland eine
    Leitlinie für zirkuläres Wirtschaften veröffentlicht. Mit ihr gehen EDEKA und
    Netto Marken-Discount über den einseitigen Fokus auf Verpackungs- und
    Recyclingziele hinaus. Im Fokus der neuen Leitlinie steht ein ganzheitlicher
    Ansatz, der die Verantwortung des Lebensmitteleinzelhandels für biologische und
    technische Kreisläufe aufgreift und diese in unternehmerisches Handeln
    überführt. Auf der Expo Real in München, der größten europäischen
    Immobilienmesse, stellen die EDEKA-Zentrale, Netto Marken-Discount und die
    Immobilientochter CEV GmbH in dieser Woche erste innovative Bauprojekte vor, die
    sich am "Cradle to Cradle"-Prinzip (dt. von der Wiege zur Wiege) orientieren.

    Laut aktuellem Circularity Gap Report liegt die globale
    Kreislaufwirtschaftsquote seit Jahren bei stagnierenden 6,9 Prozent. Mit anderen
    Worten: Einzelne Recyclingziele reichen nicht aus, um den steigenden
    Ressourcenverbrauch nachhaltig zu verändern. Der EDEKA-Verbund setzt deshalb auf
    einen systemischen Ansatz, der biologische Kreisläufe, wirtschaftliche Prozesse
    und Rohstoffnutzung integriert. Damit holt der EDEKA-Verbund das Thema aus der
    "Recyclingecke" und verbindet Produktinnovationen mit neuen Gebäudekonzepten
    sowie Sortimentsentwicklung mit dem langfristigen Erhalt von Ressourcen.

    Dieser neue Ansatz umfasst die drei Anwendungsfelder Produkte & Verpackungen,
    Märkte & Gebäude sowie Unternehmensprozesse & Infrastruktur. Das grundsätzliche
    Vorgehen orientiert sich an der Logik des "Cradle to Cradle"-Prinzips (dt. von
    der Wiege zur Wiege): Es geht darum, Materialien für Kreisläufe zu gestalten,
    anstatt sie zu entsorgen. Nach dem Vorbild der Natur werden Abfälle zu
    wiederverwendbaren Rohstoffen.

    Wie das funktionieren kann, zeigen bereits erste Pilotprojekte im Handlungsfeld
    Märkte & Gebäude: Zielsetzung ist es, die Immobilien von vorneherein so zu
    planen und zu bauen, dass ihre Baustoffe am Ende ihres Lebenszyklus
    wiederverwendet werden können. Eines dieser Beispiele ist eine innovative
    Filiale von Netto Marken-Discount, die sich derzeit in Dortmund im Bau befindet:
    Sie wird mit vollständig vorgefertigten Holzmodulen errichtet, welche durch
    lösbare Verbindungen eine spätere Wiederverwendung ermöglichen. Diese modulare
    Bauweise ermöglicht eine kreislauffähige Nutzung der Wandaufbauten in
