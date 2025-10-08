EDEKA veröffentlicht Leitlinie für zirkuläres Wirtschaften (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Ganzheitlicher Ansatz orientiert am "Cradle to Cradle"-Prinzip

- Drei Handlungsfelder: Produkte, Märkte und Prozesse

- Erste Pilotprojekte bereits in der Umsetzung



Der EDEKA-Verbund hat als erster Lebensmittelhändler in Deutschland eine

Leitlinie für zirkuläres Wirtschaften veröffentlicht. Mit ihr gehen EDEKA und

Netto Marken-Discount über den einseitigen Fokus auf Verpackungs- und

Recyclingziele hinaus. Im Fokus der neuen Leitlinie steht ein ganzheitlicher

Ansatz, der die Verantwortung des Lebensmitteleinzelhandels für biologische und

technische Kreisläufe aufgreift und diese in unternehmerisches Handeln

überführt. Auf der Expo Real in München, der größten europäischen

Immobilienmesse, stellen die EDEKA-Zentrale, Netto Marken-Discount und die

Immobilientochter CEV GmbH in dieser Woche erste innovative Bauprojekte vor, die

sich am "Cradle to Cradle"-Prinzip (dt. von der Wiege zur Wiege) orientieren.





