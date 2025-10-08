EDEKA veröffentlicht Leitlinie für zirkuläres Wirtschaften (FOTO)
Hamburg (ots) -
- Ganzheitlicher Ansatz orientiert am "Cradle to Cradle"-Prinzip
- Drei Handlungsfelder: Produkte, Märkte und Prozesse
- Erste Pilotprojekte bereits in der Umsetzung
Der EDEKA-Verbund hat als erster Lebensmittelhändler in Deutschland eine
Leitlinie für zirkuläres Wirtschaften veröffentlicht. Mit ihr gehen EDEKA und
Netto Marken-Discount über den einseitigen Fokus auf Verpackungs- und
Recyclingziele hinaus. Im Fokus der neuen Leitlinie steht ein ganzheitlicher
Ansatz, der die Verantwortung des Lebensmitteleinzelhandels für biologische und
technische Kreisläufe aufgreift und diese in unternehmerisches Handeln
überführt. Auf der Expo Real in München, der größten europäischen
Immobilienmesse, stellen die EDEKA-Zentrale, Netto Marken-Discount und die
Immobilientochter CEV GmbH in dieser Woche erste innovative Bauprojekte vor, die
sich am "Cradle to Cradle"-Prinzip (dt. von der Wiege zur Wiege) orientieren.
Laut aktuellem Circularity Gap Report liegt die globale
Kreislaufwirtschaftsquote seit Jahren bei stagnierenden 6,9 Prozent. Mit anderen
Worten: Einzelne Recyclingziele reichen nicht aus, um den steigenden
Ressourcenverbrauch nachhaltig zu verändern. Der EDEKA-Verbund setzt deshalb auf
einen systemischen Ansatz, der biologische Kreisläufe, wirtschaftliche Prozesse
und Rohstoffnutzung integriert. Damit holt der EDEKA-Verbund das Thema aus der
"Recyclingecke" und verbindet Produktinnovationen mit neuen Gebäudekonzepten
sowie Sortimentsentwicklung mit dem langfristigen Erhalt von Ressourcen.
Dieser neue Ansatz umfasst die drei Anwendungsfelder Produkte & Verpackungen,
Märkte & Gebäude sowie Unternehmensprozesse & Infrastruktur. Das grundsätzliche
Vorgehen orientiert sich an der Logik des "Cradle to Cradle"-Prinzips (dt. von
der Wiege zur Wiege): Es geht darum, Materialien für Kreisläufe zu gestalten,
anstatt sie zu entsorgen. Nach dem Vorbild der Natur werden Abfälle zu
wiederverwendbaren Rohstoffen.
Wie das funktionieren kann, zeigen bereits erste Pilotprojekte im Handlungsfeld
Märkte & Gebäude: Zielsetzung ist es, die Immobilien von vorneherein so zu
planen und zu bauen, dass ihre Baustoffe am Ende ihres Lebenszyklus
wiederverwendet werden können. Eines dieser Beispiele ist eine innovative
Filiale von Netto Marken-Discount, die sich derzeit in Dortmund im Bau befindet:
Sie wird mit vollständig vorgefertigten Holzmodulen errichtet, welche durch
lösbare Verbindungen eine spätere Wiederverwendung ermöglichen. Diese modulare
Bauweise ermöglicht eine kreislauffähige Nutzung der Wandaufbauten in
