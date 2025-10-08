Übernahme von Techem durch Konsortium um Partners Group abgeschlossen (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTPG Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu TPG Registered (A)
    Eschborn (ots) -

    - Abschluss der Transaktion (Closing) erfolgt nach Erhalt aller behördlichen
    Genehmigungen
    - Weitere Digitalisierung und Ausbau von Energieeffizienzlösungen im Fokus
    - Übernahme von inexogy smart metering unterstreicht Ambition, führende
    Plattform für die Digitalisierung und Dekarbonisierung des Gebäudesektors in
    Europa weiter auszubauen

    Partners Group, eines der größten Unternehmen der globalen Privatmarkt-Branche,
    GIC, ein führender globaler Investor, TPG Rise Climate, ein Fonds, der als Teil
    der globalen Impact-Investing-Plattform von TPG auf Klimainvestitionen
    spezialisiert ist, und Mubadala Investment Company, eine in Abu Dhabi ansässige
    Investmentgesellschaft, haben die Übernahme von Techem erfolgreich
    abgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion (Closing) ist am 07. Oktober 2025
    erfolgt. Zuvor waren alle üblichen Vollzugsbedingungen erfüllt und die
    erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt worden.

    Matthias Hartmann, Chief Executive Officer von Techem, kommentiert: "Wir freuen
    uns über den Abschluss der Transaktion und auf die Zusammenarbeit mit unseren
    neuen Eigentümern. Wir werden gemeinsam das nächste Kapitel unserer
    Wachstumsgeschichte schreiben und unsere Position als führender digitaler
    Anbieter von Energiedienstleistungen für den Gebäudesektor in Europa stärken. Im
    Rahmen unserer Strategie planen wir, unsere 'One Digital Platform'
    weiterzuentwickeln und komplementäre Lösungen wie Smart Metering für Strom
    auszubauen."

    Die kürzlich abgeschlossene Übernahme (https://www.techem.com/corp/de/news-und-m
    edien/pressemitteilungen/Techem-und-inexogy-buendeln-die-Kraefte-im-Smart-Meteri
    ng-) von inexogy, einem der größten wettbewerblichen Messstellenbetreiber in
    Deutschland, unterstreicht die Ambition von Techem, seine zentrale Rolle bei der
    Digitalisierung und Dekarbonisierung des Gebäudesektors in Europa weiter zu
    stärken. Durch die Bündelung der Kompetenzen von Techem und inexogy entsteht die
    führende digitale Plattform für die Installation und den Betrieb von Smart
    Metern sowie steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Gemeinsam werden die beiden
    Unternehmen den Smart-Meter-Rollout in Deutschland entscheidend voranbringen.

    Weitere Details zur Transaktion entnehmen Sie der Pressemitteilung (https://www.
    techem.com/corp/de/news-und-medien/pressemitteilungen/Neue-Wachstumsphase-von-Te
    chem) vom 14.07.2025.

    Über Techem

    Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die
    Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und
    Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das
    Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18
    Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet
    Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und
    Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an.
    Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen
    treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter
    voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion,
    ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen
    rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das
    Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere
    Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/corp/de/ueber-uns oder
    folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/) .

    Pressekontakt:

    Katharina Bathe-Metzler
    Head of Sustainability, Communications & Public Affairs
    Techem Energy Services GmbH
    Telefon: +49 (0) 1522 / 413-6702
    E-Mail: mailto:katharina.bathe-metzler@techem.de

    Janina Schmidt
    Head of Corporate Communications
    Techem Energy Services GmbH
    Telefon: +49 (0) 174 / 744-4137
    E-Mail: mailto:janina.schmidt@techem.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/37900/6133366
    OTS: Techem GmbH




