Niedersachsen
Wird kein pauschales Verbrenner-Verbot geben
- Niedersachsen fordert klares Bekenntnis zur E-Mobilität.
- Lies kritisiert Unsicherheit durch Diskussionen über Verbrenner.
- Offenheit für E-Fuels und Hybride als Übergangslösungen.
HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsen dringt vor dem Autogipfel der Bundesregierung auf ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität. "Elektromobilität ist und bleibt die Leittechnologie", sagte Ministerpräsident Olaf Lies in einer Regierungserklärung im Landtag in Hannover und forderte: "Wir brauchen einen gemeinsamen Pakt für die Zukunft der Automobilindustrie." Der SPD-Politiker sitzt im Aufsichtsrat von Volkswagen .
Lies kritisierte, die Diskussionen über das "angebliche Verbrenner-Verbot" verunsicherten die Menschen. "Es gab bislang kein pauschales Verbrenner-Verbot und es wird ehrlicherweise auch keines geben." Die Forderung nach einem Aus vom vermeintlichen Verbrenner-Aus müsse enden. "Das ist Gift für die ganze Automobilbranche."
Die Zielmarke bleibe 2035: Von dem Jahr an solle es durch Neuzulassungen keine zusätzlichen CO2-Emissionen geben. "Daran rütteln wir nicht", betonte Lies.
Dafür brauche die E-Mobilität jedoch einen Schub auf allen Ebenen, etwa mit Steuerrabatten für E-Autos und günstigerem Ladestrom. "Es darf eben nicht teurer sein, ein Auto zu laden, als ein Auto zu tanken", forderte Lies.
Lies offen für E-Fuels und Hybride
Der Regierungschef zeigte sich aber offen für andere Technologien als Brücke für die Branche. Dazu könnten Autos mit Plug-In-Hybrid zählen, aber auch sogenannte E-Fuels - also synthetische Kraftstoffe aus erneuerbarer Energie - und Biokraftstoffe. In einem Positionspapier vom September hatte Lies es als "leider unrealistisch" bezeichnet, 2035 nur noch reine Elektroautos zu verkaufen./cwe/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 91,04 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 12:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,77 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -4,61 %/+63,38 % bedeutet.
Wer Dudenhöfer als Autoexperten bezeichnet, für den ist Clementine damals wahrscheinlich auch eine hervorragende Waschfrau gewesen.
Glaube auch, dass der Weg zur EMobility nicht mehr aufzuhalten ist. Die Batterietechnologie schliesst extrem schnell zur Verbrenner Reichweite auf. Sobald BYD ein europäisches Werk am Laufen hat, wird sich zeigen, wie gut sich Stellantis und VW im Heimatmarkt Deutschland behaupten. Wenn die Polo/Golf Klasse bei VW im dt/europ Markt wegbricht, bleibt nicht mehr viel von den gelobten Volumenvorteilen. Sicherlich werden nicht gleich entsprechende Volumen chinesischer Wettbewerber in europäischen Werken gefertigt werden, aber schon allein ein Werk wird die Marge der dt Volumenhersteller unter Druck bringen.