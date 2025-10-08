Europa verfehlt 2030-Ziel um 74 % [Studie] (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDatapulse Technology AktievorwärtsNachrichten zu Datapulse Technology

    Berlin (ots) - Analyse von fast einer Million Ladepunkten zeigt: Die Europäische
    Union hat erst 26 % ihrer 2030-Ziele erreicht

    Fünf Jahre vor der 2030-Frist stehen europäischen Autofahrern und
    Autofahrerinnen weniger als eine Million öffentlich zugängliche Ladepunkte zur
    Verfügung. In der EU-27 sind es rund 910.000 - also nur etwa ein Viertel des von
    der Europäischen Kommission gesetzten Ziels von 3,5 Millionen Ladepunkten. Bei
    dem derzeitigen Ausbau von rund 150.000 Ladepunkten pro Jahr würde die
    Gesamtzahl bis 2030 nur etwa 1,7 Millionen erreichen.

    Um die heutige Lücke zu schließen, müssten jährlich mehr als 500.000 neue
    Ladepunkte installiert werden. Das Problem in der Praxis ist aber nicht nur die
    Menge , sondern auch die Verteilung und die Ladegeschwindigkeit .

    Zentrale Ergebnisse

    - Schleppender Fortschritt: Erst 26,1 % des 3,5-Millionen-Ziels der Europäischen
    Kommission erreicht.
    - Einzelhändler überholen Staaten: Lidl hat mehr Ladepunkte (8.855) als Irland
    oder Rumänien.
    - Langsames Laden: Weniger als 10 % der Ladepunkte ermöglichen High Power
    Charging (>150 kW).
    - Regionale Unterschiede: Besonders große Lücken gibt es in Nordskandinavien,
    Zentraldeutschland, im spanischen Binnenland und in Südpolen.

    Ladewüsten in Europa

    Die Studie zeigt deutliche Lücken im europäischen Ladenetz. Während Städte meist
    gut versorgt sind, gibt es dazwischen oft nur wenige Ladepunkte. In dunkelrot
    markierten Regionen liegt der Abstand zum nächsten Ladepunkt bei mehr als 40 km.

    Noch deutlicher zeigen sich Versorgungslücken in Nordskandinavien und
    Zentraldeutschland, ergänzt durch ländliche Regionen Frankreichs, das Innere
    Spaniens, Alpengebiete, Nebenstraßen im Baltikum sowie auf Inseln.

    Quantität versus Qualität

    Die Länder unterscheiden sich nach Anzahl der Ladepunkte (pro 100.000
    Einwohnende) und Anteil der High Power Charging (HPC)-Stationen (>150 kW) .

    - Norwegen führt mit einem HPC-Anteil von 30,8 %, liegt bei der Ladepunktdichte
    jedoch nur im Mittelfeld (462 pro 100.000 Einwohnende).
    - Die Niederlande führen mit der höchsten Ladepunktdichte (684 pro 100.000
    Einwohnende), weisen jedoch lediglich einen Schnellladeanteil von 2,3 % auf.
    - Deutschland liegt im Mittelfeld mit 217 pro 100.000 Einwohnende und 15,9 %
    Schnellladeanteil.

    Supermärkte als Treiber

    Einzelhandelsketten entwickeln sich zu wichtigen Akteuren der Ladeinfrastruktur.
    Die Schwarz-Gruppe (Lidl und Kaufland) hat Tausende Ladepunkte in Europa
    aufgebaut. Lidl allein betreibt 8.855 Ladepunkte und damit mehr als ganze Länder
    wie Irland (4.842) oder Rumänien (6.670). Das zeigt: Private Unternehmen spielen
    eine zentrale Rolle beim Schließen der Ladelücke.

    Türkei mit höchstem Wachstum

    Die Türkei verzeichnete 2024 das europaweit schnellste Wachstum von rund 11.800
    Ladepunkten Ende 2023 auf etwa 26.000 Ende 2024.

    Der Weg bis 2030

    Es braucht mehr als nur Stecknadeln auf der Landkarte. Entscheidend sind
    Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzungsfreundlichkeit. AFIR (Alternative Fuels
    Infrastructure Regulation) fordert deshalb: Echte Leistung auf Hauptstraßen, Tap
    & Go-Zahlungen, transparente Preise und ein Live-Status, der keine Fiktion ist.

    Um das EU-Kommissionsziel von 3,5 Millionen Ladepunkten zu erreichen, sind
    jährlich rund 520.000 neue Ladepunkte nötig. Subventionen helfen, aber letztlich
    entscheiden Genehmigungen, Netzanschlüsse und Betriebszeiten über den Erfolg.

    Methodik

    Die Studie basiert auf der TEN-T-Datenbank des transeuropäischen Verkehrsnetzes
    (Stichtag: August 2025) und umfasst 30 Länder (EU-27, EFTA, Vereinigtes
    Königreich, Türkei). Wachstumsdaten wurden mit Angaben des European Alternative
    Fuels Observatory (EAFO) ergänzt. Die Ladepunktdichte wurde mit
    Eurostat-Bevölkerungszahlen pro 100.000 Einwohnende berechnet.

    Über die Studie

    Motointegrator.de ist seit über einem Jahrzehnt ein anerkannter Experte für
    Kfz-Ersatzteile und Zubehör. Der qualifizierte Online-Shop bietet ein
    umfangreiches Produktangebot, das auf PKW, LKW und Motorräder sowie
    Landmaschinen und Boote ausgerichtet ist. In der Produktpalette befinden sich
    über fünf Millionen Ersatzteile.

    DataPulse Research ist ein unabhängiges Datenstudio mit Fokus auf
    Datenjournalismus und datengetriebene Visualisierungen. Wir machen komplexe
    Zusammenhänge verständlich und setzen Zahlen in einen klaren Kontext.

