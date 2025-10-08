Europa verfehlt 2030-Ziel um 74 % [Studie] (FOTO)

Berlin (ots) - Analyse von fast einer Million Ladepunkten zeigt: Die Europäische

Union hat erst 26 % ihrer 2030-Ziele erreicht



Fünf Jahre vor der 2030-Frist stehen europäischen Autofahrern und

Autofahrerinnen weniger als eine Million öffentlich zugängliche Ladepunkte zur

Verfügung. In der EU-27 sind es rund 910.000 - also nur etwa ein Viertel des von

der Europäischen Kommission gesetzten Ziels von 3,5 Millionen Ladepunkten. Bei

dem derzeitigen Ausbau von rund 150.000 Ladepunkten pro Jahr würde die

Gesamtzahl bis 2030 nur etwa 1,7 Millionen erreichen.



Um die heutige Lücke zu schließen, müssten jährlich mehr als 500.000 neue

Ladepunkte installiert werden. Das Problem in der Praxis ist aber nicht nur die

Menge , sondern auch die Verteilung und die Ladegeschwindigkeit .





Zentrale Ergebnisse



- Schleppender Fortschritt: Erst 26,1 % des 3,5-Millionen-Ziels der Europäischen

Kommission erreicht.

- Einzelhändler überholen Staaten: Lidl hat mehr Ladepunkte (8.855) als Irland

oder Rumänien.

- Langsames Laden: Weniger als 10 % der Ladepunkte ermöglichen High Power

Charging (>150 kW).

- Regionale Unterschiede: Besonders große Lücken gibt es in Nordskandinavien,

Zentraldeutschland, im spanischen Binnenland und in Südpolen.



Ladewüsten in Europa



Die Studie zeigt deutliche Lücken im europäischen Ladenetz. Während Städte meist

gut versorgt sind, gibt es dazwischen oft nur wenige Ladepunkte. In dunkelrot

markierten Regionen liegt der Abstand zum nächsten Ladepunkt bei mehr als 40 km.



Noch deutlicher zeigen sich Versorgungslücken in Nordskandinavien und

Zentraldeutschland, ergänzt durch ländliche Regionen Frankreichs, das Innere

Spaniens, Alpengebiete, Nebenstraßen im Baltikum sowie auf Inseln.



Quantität versus Qualität



Die Länder unterscheiden sich nach Anzahl der Ladepunkte (pro 100.000

Einwohnende) und Anteil der High Power Charging (HPC)-Stationen (>150 kW) .



- Norwegen führt mit einem HPC-Anteil von 30,8 %, liegt bei der Ladepunktdichte

jedoch nur im Mittelfeld (462 pro 100.000 Einwohnende).

- Die Niederlande führen mit der höchsten Ladepunktdichte (684 pro 100.000

Einwohnende), weisen jedoch lediglich einen Schnellladeanteil von 2,3 % auf.

- Deutschland liegt im Mittelfeld mit 217 pro 100.000 Einwohnende und 15,9 %

Schnellladeanteil.



Supermärkte als Treiber



Einzelhandelsketten entwickeln sich zu wichtigen Akteuren der Ladeinfrastruktur.

Die Schwarz-Gruppe (Lidl und Kaufland) hat Tausende Ladepunkte in Europa

aufgebaut. Lidl allein betreibt 8.855 Ladepunkte und damit mehr als ganze Länder

wie Irland (4.842) oder Rumänien (6.670). Das zeigt: Private Unternehmen spielen

eine zentrale Rolle beim Schließen der Ladelücke.



Türkei mit höchstem Wachstum



Die Türkei verzeichnete 2024 das europaweit schnellste Wachstum von rund 11.800

Ladepunkten Ende 2023 auf etwa 26.000 Ende 2024.



Der Weg bis 2030



Es braucht mehr als nur Stecknadeln auf der Landkarte. Entscheidend sind

Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzungsfreundlichkeit. AFIR (Alternative Fuels

Infrastructure Regulation) fordert deshalb: Echte Leistung auf Hauptstraßen, Tap

& Go-Zahlungen, transparente Preise und ein Live-Status, der keine Fiktion ist.



Um das EU-Kommissionsziel von 3,5 Millionen Ladepunkten zu erreichen, sind

jährlich rund 520.000 neue Ladepunkte nötig. Subventionen helfen, aber letztlich

entscheiden Genehmigungen, Netzanschlüsse und Betriebszeiten über den Erfolg.



Methodik



Die Studie basiert auf der TEN-T-Datenbank des transeuropäischen Verkehrsnetzes

(Stichtag: August 2025) und umfasst 30 Länder (EU-27, EFTA, Vereinigtes

Königreich, Türkei). Wachstumsdaten wurden mit Angaben des European Alternative

Fuels Observatory (EAFO) ergänzt. Die Ladepunktdichte wurde mit

Eurostat-Bevölkerungszahlen pro 100.000 Einwohnende berechnet.



Über die Studie



Motointegrator.de ist seit über einem Jahrzehnt ein anerkannter Experte für

Kfz-Ersatzteile und Zubehör. Der qualifizierte Online-Shop bietet ein

umfangreiches Produktangebot, das auf PKW, LKW und Motorräder sowie

Landmaschinen und Boote ausgerichtet ist. In der Produktpalette befinden sich

über fünf Millionen Ersatzteile.



DataPulse Research ist ein unabhängiges Datenstudio mit Fokus auf

Datenjournalismus und datengetriebene Visualisierungen. Wir machen komplexe

Zusammenhänge verständlich und setzen Zahlen in einen klaren Kontext.



Pressekontakt:



Nicolas Caramella

E-Mail: mailto:presse@datapulse.de

Telefon: (+49) 1575 7156873



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172543/6133393

OTS: Motointegrator







