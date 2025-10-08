Ray Dalio jetzt Goldbug? Bis zu 15 Prozent des Portfolios . . .

Auf dem Greenwich Economic Forum in Connecticut erklärte Dalio laut CNBC, dass Gold gerade in Zeiten wie diesen eine wichtige Rolle als Absicherung spiele. "Gold ist ein hervorragender Diversifikator im Portfolio", so Dalio. Er empfiehlt eine strategische Gewichtung von bis zu 15 Prozent in Gold, obwohl der Preis des Edelmetalls kürzlich auf ein Rekordhoch von über 4.000 US-Dollar je Unze (31,1 Gramm) gestiegen ist. Der Goldpreis hat in diesem Jahr bereits um mehr als 50 Prozent zugelegt, da Anleger angesichts wachsender Haushaltsdefizite und weltweiter Unsicherheiten zunehmend auf sichere Anlagealternativen setzen.

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten und steigender geopolitischer Spannungen rät Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, Investoren, einen signifikanten Anteil ihres Portfolios in Gold zu halten. Der renommierte Investor sieht in der Edelmetallanlage eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Diversifikation und zur Absicherung.

Dalio verglich die heutige Situation mit den frühen 1970er Jahren, als hohe Inflation, Staatsausgaben und eine hohe Verschuldung das in Vertrauen Fiat-Währungen erschütterten. "Es ist sehr ähnlich wie in den frühen 70er Jahren ... Wo steckt man sein Geld hin?", fragte Dalio. "Wenn Sie Geld halten und in Schuldtitel investieren, wird das aufgrund der massiven Verschuldung und der zahlreichen Schuldinstrumente nicht mehr als effektiver Werterhaltungsmechanismus funktionieren."

Seine Empfehlung steht im Gegensatz zu den traditionellen Anlageempfehlungen vieler Finanzberater: Diese empfehlen in der Regel eine Aufteilung von 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen. Alternative Anlagen wie Gold und Rohstoffe spielen in typischen Portfolios nur eine untergeordnete Rolle, oft als einstelliger Prozentsatz, da sie keine laufenden Erträge generieren.

Dalio ist jedoch nicht der Einzige, der eine stärkere Gewichtung von Gold für sinnvoll hält. So empfahl beispielsweise auch Jeffrey Gundlach, CEO von DoubleLine Capital, kürzlich, bis zu 25 Prozent des Portfolios in Gold zu investieren. Gundlach ist der Meinung, dass das Edelmetall angesichts von Inflationsdruck und einem schwächeren US-Dollar weiterhin von Bedeutung sein wird.

Der Bridgewater-Gründer betont, dass Gold insbesondere in Zeiten von Geldentwertung und geopolitischer Unsicherheit an Bedeutung gewinnt."Gold ist der einzige Vermögenswert, den man besitzen kann, ohne dass man darauf angewiesen ist, dass jemand anderes einem dafür Geld zahlt", so Dalio.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

