warum frühes Verstehen später hilft (FOTO)

Münster (ots) - Die gesetzliche Renteninformation landet ab 27 im Briefkasten -

und wird oft ignoriert. Dabei steckt darin der Schlüssel für eine sichere

Altersvorsorge. Wer früh versteht, was die Zahlen bedeuten, erkennt die eigene

Versorgungslücke und kann gezielt gegensteuern.



"Ach, an die Rente denke ich später." Ein nachvollziehbarer Gedanke - besonders

in jungen Jahren. Doch wer sich früh mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt,

verschafft sich langfristig mehr Sicherheit und finanzielle Freiheit. Die

jährliche Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung ist dabei ein

wichtiger erster Schritt.





Studien sprechen für sich



Laut einer Studie der Deutschen Rentenversicherung (DRV) aus dem Jahr 2022

wissen jedoch nur etwa 50 Prozent der unter 30-Jährigen, dass sie überhaupt eine

Renteninformation erhalten - und noch weniger lesen sie tatsächlich. Eine

Befragung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) ergab zudem,

dass nur rund ein Drittel der jungen Erwachsenen die Renteninformation als

verständlich einstuft.



Gleichzeitig zeigt die Jugendstudie des Gesamtverbands der Deutschen

Versicherungswirtschaft (GDV) von 2023: Über 60 Prozent der 20- bis 30-Jährigen

glauben, dass die gesetzliche Rente im Alter nicht ausreichen wird. Mehr als 40

Prozent fühlen sich mit dem Thema Altersvorsorge überfordert.



Das ist die Renteninformation



Die Renteninformation wird erstmals ab dem 27. Lebensjahr verschickt -

vorausgesetzt, es liegen mindestens fünf Beitragsjahre vor. Sie enthält drei

zentrale Angaben: Erstens die bisher erworbenen Rentenansprüche, also das, was

bereits erarbeitet wurde. Zweitens eine Prognose der voraussichtlichen

gesetzlichen Rente bei fortlaufender Beitragszahlung bis zum Rentenalter. Und

drittens einen Hinweis auf die mögliche Versorgungslücke - also die Differenz

zwischen der späteren Rente und dem voraussichtlichen Bedarf zum Leben.



Tobias Lohel, LVM-Spezialist im Produktmanagement und Teil des Teams Junge

Kunden, erklärt: "Die Renteninfo wird von unseren Beratern als Orientierung

genutzt, um Kunden bedarfsgerecht zu ihrer Vorsorgesituation zu beraten." Liegen

noch keine fünf Beitragsjahre vor (z. B. durch ein Studium), wird keine

Renteninformation versendet - ein Vorsorge-Check ist dennoch ratsam. Lohel

betont: "Früh starten lohnt sich, damit der Zinseszins bestmöglich greifen

kann."



Die wichtigsten Tipps zur Renteninformation für junge Kunden im

Schnelldurchlauf:



- Früh anfangen lohnt sich: Ein früher Beginn der zusätzlichen Altersvorsorge

zahlt sich aus: Der Zinseszinseffekt entfaltet über die Jahre eine starke

Wirkung. Bereits kleine monatliche Beiträge können langfristig viel bewirken.

- Renteninformation nicht ignorieren: Auch wenn das Thema Rente noch fern

erscheint - die Renteninformation ist ein offizielles Dokument mit wichtigen

Hinweisen zur späteren finanziellen Absicherung. Ein frühzeitiger Blick lohnt

sich.

- Die drei zentralen Zahlen verstehen: Bisher erworbene Rentenansprüche,

Hochrechnung der künftigen Rente und Hinweis auf die Versorgungslücke geben

einen ersten Überblick über die Altersvorsorge.

- Versorgungslücke ernst nehmen: Die gesetzliche Rente wird in vielen Fällen

nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Die

Renteninformation zeigt diese Lücke deutlich - und motiviert zur privaten

Vorsorge.

- Nicht alles auf Anhieb verstanden? Beratung nutzen: Die persönliche Beratung

kann helfen, um das Dokument gemeinsam durchzugehen - und zu verstehen.

- Vorsorgemöglichkeiten prüfen: Die Renteninformation bietet einen guten

Ausgangspunkt, um passende Vorsorgelösungen zu finden - etwa im Rahmen der

betrieblichen Altersvorsorge oder der Riester-Rente.

- Digital denken: Die Renteninformation ist auch online

(https://www.rentenuebersicht.de/DE/01_startseite/home_node.html) im

Versichertenportal der Deutschen Rentenversicherung verfügbar. Dort besteht

jederzeit Zugriff auf die eigenen Daten.



Schon gewusst?



Mit der bundesweiten Initiative "Rentenblicker" gibt die Deutsche

Rentenversicherung jungen Menschen die Möglichkeit, sich frühzeitig mit der

gesetzlichen Rentenversicherung und der zusätzlichen betrieblichen und privaten

Altersvorsorge zu beschäftigen.



In einem Mix aus Information, Service und Interaktivität vermittelt die DRV

jungen Menschen, wie das deutsche Rentensystem funktioniert und was die

gesetzliche Rentenversicherung heute schon für sie tun kann. Daher stehen Themen

wie der Schutz bei Erwerbsminderung, die Waisenrente oder die Prävention und

Rehabilitation im Vordergrund. Außerdem wird über die Möglichkeiten der

zusätzlichen Altersvorsorge informiert.



Weitere Infos gibt es über folgenden Link: http://www.rentenblicker.de/



Für weitere Informationen:



Nicola Flügemann

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Abteilung Kommunikation



LVM Versicherung

Kolde-Ring 21

48126 Münster



Telefon: 0251 702-1623

mailto:n.fluegemann@lvm.de

http://www.lvm.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/20033/6133408

OTS: LVM Versicherung







