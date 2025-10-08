    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Rente beginnt jetzt

    warum frühes Verstehen später hilft (FOTO)

    Münster (ots) - Die gesetzliche Renteninformation landet ab 27 im Briefkasten -
    und wird oft ignoriert. Dabei steckt darin der Schlüssel für eine sichere
    Altersvorsorge. Wer früh versteht, was die Zahlen bedeuten, erkennt die eigene
    Versorgungslücke und kann gezielt gegensteuern.

    "Ach, an die Rente denke ich später." Ein nachvollziehbarer Gedanke - besonders
    in jungen Jahren. Doch wer sich früh mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt,
    verschafft sich langfristig mehr Sicherheit und finanzielle Freiheit. Die
    jährliche Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung ist dabei ein
    wichtiger erster Schritt.

    Studien sprechen für sich

    Laut einer Studie der Deutschen Rentenversicherung (DRV) aus dem Jahr 2022
    wissen jedoch nur etwa 50 Prozent der unter 30-Jährigen, dass sie überhaupt eine
    Renteninformation erhalten - und noch weniger lesen sie tatsächlich. Eine
    Befragung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) ergab zudem,
    dass nur rund ein Drittel der jungen Erwachsenen die Renteninformation als
    verständlich einstuft.

    Gleichzeitig zeigt die Jugendstudie des Gesamtverbands der Deutschen
    Versicherungswirtschaft (GDV) von 2023: Über 60 Prozent der 20- bis 30-Jährigen
    glauben, dass die gesetzliche Rente im Alter nicht ausreichen wird. Mehr als 40
    Prozent fühlen sich mit dem Thema Altersvorsorge überfordert.

    Das ist die Renteninformation

    Die Renteninformation wird erstmals ab dem 27. Lebensjahr verschickt -
    vorausgesetzt, es liegen mindestens fünf Beitragsjahre vor. Sie enthält drei
    zentrale Angaben: Erstens die bisher erworbenen Rentenansprüche, also das, was
    bereits erarbeitet wurde. Zweitens eine Prognose der voraussichtlichen
    gesetzlichen Rente bei fortlaufender Beitragszahlung bis zum Rentenalter. Und
    drittens einen Hinweis auf die mögliche Versorgungslücke - also die Differenz
    zwischen der späteren Rente und dem voraussichtlichen Bedarf zum Leben.

    Tobias Lohel, LVM-Spezialist im Produktmanagement und Teil des Teams Junge
    Kunden, erklärt: "Die Renteninfo wird von unseren Beratern als Orientierung
    genutzt, um Kunden bedarfsgerecht zu ihrer Vorsorgesituation zu beraten." Liegen
    noch keine fünf Beitragsjahre vor (z. B. durch ein Studium), wird keine
    Renteninformation versendet - ein Vorsorge-Check ist dennoch ratsam. Lohel
    betont: "Früh starten lohnt sich, damit der Zinseszins bestmöglich greifen
    kann."

    Die wichtigsten Tipps zur Renteninformation für junge Kunden im
    Schnelldurchlauf:

    - Früh anfangen lohnt sich: Ein früher Beginn der zusätzlichen Altersvorsorge
    zahlt sich aus: Der Zinseszinseffekt entfaltet über die Jahre eine starke
    Wirkung. Bereits kleine monatliche Beiträge können langfristig viel bewirken.
    - Renteninformation nicht ignorieren: Auch wenn das Thema Rente noch fern
    erscheint - die Renteninformation ist ein offizielles Dokument mit wichtigen
    Hinweisen zur späteren finanziellen Absicherung. Ein frühzeitiger Blick lohnt
    sich.
    - Die drei zentralen Zahlen verstehen: Bisher erworbene Rentenansprüche,
    Hochrechnung der künftigen Rente und Hinweis auf die Versorgungslücke geben
    einen ersten Überblick über die Altersvorsorge.
    - Versorgungslücke ernst nehmen: Die gesetzliche Rente wird in vielen Fällen
    nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Die
    Renteninformation zeigt diese Lücke deutlich - und motiviert zur privaten
    Vorsorge.
    - Nicht alles auf Anhieb verstanden? Beratung nutzen: Die persönliche Beratung
    kann helfen, um das Dokument gemeinsam durchzugehen - und zu verstehen.
    - Vorsorgemöglichkeiten prüfen: Die Renteninformation bietet einen guten
    Ausgangspunkt, um passende Vorsorgelösungen zu finden - etwa im Rahmen der
    betrieblichen Altersvorsorge oder der Riester-Rente.
    - Digital denken: Die Renteninformation ist auch online
    (https://www.rentenuebersicht.de/DE/01_startseite/home_node.html) im
    Versichertenportal der Deutschen Rentenversicherung verfügbar. Dort besteht
    jederzeit Zugriff auf die eigenen Daten.

    Schon gewusst?

    Mit der bundesweiten Initiative "Rentenblicker" gibt die Deutsche
    Rentenversicherung jungen Menschen die Möglichkeit, sich frühzeitig mit der
    gesetzlichen Rentenversicherung und der zusätzlichen betrieblichen und privaten
    Altersvorsorge zu beschäftigen.

    In einem Mix aus Information, Service und Interaktivität vermittelt die DRV
    jungen Menschen, wie das deutsche Rentensystem funktioniert und was die
    gesetzliche Rentenversicherung heute schon für sie tun kann. Daher stehen Themen
    wie der Schutz bei Erwerbsminderung, die Waisenrente oder die Prävention und
    Rehabilitation im Vordergrund. Außerdem wird über die Möglichkeiten der
    zusätzlichen Altersvorsorge informiert.

    Weitere Infos gibt es über folgenden Link: http://www.rentenblicker.de/

    Für weitere Informationen:

    Nicola Flügemann
    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    Abteilung Kommunikation

    LVM Versicherung
    Kolde-Ring 21
    48126 Münster

    Telefon: 0251 702-1623
    mailto:n.fluegemann@lvm.de
    http://www.lvm.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/20033/6133408
    OTS: LVM Versicherung




    Verfasst von news aktuell
