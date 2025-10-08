    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArcelorMittal AktievorwärtsNachrichten zu ArcelorMittal
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften eine rückläufige Geschäftsentwicklung gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zuletzt habe sich die Aktie in der Hoffnung auf eine protektionistische EU-Politik sowie auf Kapazitätssenkungen in China deutlich erholt. Dazu runde die komplette Übernahme des bisherigen Gemeinschaftsunternehmens Calvert zu sehr günstigen Konditionen das Portfolio in Nordamerika ab. Er senkte seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) bis 2027 ein wenig und sieht diese etwas unter den Konsensschätzungen./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 34,07EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 12:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Bastian Synagowitz
    Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 31
    Kursziel alt: 31
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


