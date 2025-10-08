DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften eine rückläufige Geschäftsentwicklung gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zuletzt habe sich die Aktie in der Hoffnung auf eine protektionistische EU-Politik sowie auf Kapazitätssenkungen in China deutlich erholt. Dazu runde die komplette Übernahme des bisherigen Gemeinschaftsunternehmens Calvert zu sehr günstigen Konditionen das Portfolio in Nordamerika ab. Er senkte seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) bis 2027 ein wenig und sieht diese etwas unter den Konsensschätzungen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 34,07EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 12:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



