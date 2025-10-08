PAN GLOBAL KÜNDIGT PRIVATPLATZIERUNGSFINANZIERUNG AN

/NICHT ZUR VERBREITUNG, FREIGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE/

Die Erlöse werden zur Finanzierung erweiterter Explorationsprogramme in den Projekten Escacena und Cármenes in Spanien verwendet, einschließlich einer luftgestützten geophysikalischen Untersuchung über den neu erworbenen Mineralrechten in Escacena South.

VANCOUVER, BC, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) gibt heute bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 18.750.000 Stammaktien (die „Aktien") des Unternehmens zu einem Preis von 0,16 Dollar pro Aktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 3.000.000 Dollar (das „Angebot") arrangiert. Alle Dollarbeträge in kanadischen Dollar.

„Die Vergabe der Mineralrechte für Escacena South hat die Grundstücksfläche von Pan Global im iberischen Pyritgürtel um 74 % auf über 10.000 Hektar erweitert. Die zielreiche Erweiterung des Escacena-Projekts bietet eine vielversprechende Gelegenheit für ein beschleunigtes Explorationsprogramm. Wir beabsichtigen, auf den bereits gemachten Entdeckungen in den Lagerstätten La Romana und Cañada Honda aufzubauen, um unser Ziel einer Kupferäquivalentressource von 100 Millionen Tonnen zu erreichen", erklärte Tim Moody, President und CEO.

„Eine erweiterte Explorationskampagne und ein Bohrprogramm bei der hochgradigen Goldentdeckung Providencia im Norden Spaniens sind ebenfalls geplant, um weitere Entdeckungen zu machen und potenzielle Mineralressourcen hinzuzufügen."

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Förderung der Explorations- und Ressourcenbestimmungsprogramme des Unternehmens in Spanien sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das Angebot unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die im Rahmen dieser Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist und den Wiederverkaufsbeschränkungen gemäß den US-Wertpapiergesetzen. Für einen Teil des Angebots kann eine Vermittlungsgebühr anfallen.

