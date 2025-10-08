RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er werte den Absatzrückgang im dritten Quartal insgesamt negativ, da der Lkw-Hersteller in drei von vier Sparten die Erwartungen deutlich verfehlt habe, schrieb Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ermutigend sei indes die erwartungsgemäße Entwicklung im Nordamerikageschäft (TNA) in einem sehr unsicheren Umfeld. Ungeachtet zunächst wohl weiter schwieriger Bedingungen spiegele sein Anlagevotum die niedrige Bewertung sowie das Potenzial für die Konsensschätzungen für 2026 wider./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:52 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 34,36EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nick Housden

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,00 € , was eine Steigerung von +22,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer