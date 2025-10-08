RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er werte den Absatzrückgang im dritten Quartal insgesamt negativ, da der Lkw-Hersteller in drei von vier Sparten die Erwartungen deutlich verfehlt habe, schrieb Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ermutigend sei indes die erwartungsgemäße Entwicklung im Nordamerikageschäft (TNA) in einem sehr unsicheren Umfeld. Ungeachtet zunächst wohl weiter schwieriger Bedingungen spiegele sein Anlagevotum die niedrige Bewertung sowie das Potenzial für die Konsensschätzungen für 2026 wider./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 34,36EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Nick Housden
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nick Housden
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte