    JEFFERIES stuft AB Inbev auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die aktuellen Konsensschätzungen preisten für das dritte Quartal und das Gesamtjahr des Brauereikonzerns ein schwieriges Umfeld ein, schrieb Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das eröffne Chancen für eine Anhebung der Prognosen für das kommende Jahr./mf/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:26 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:26 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 51,42EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 12:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Edward Mundy
    Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 63
    Kursziel alt: 63
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


