    JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Eine Investorenveranstaltung des Aromenherstellers habe gezeigt, dass die schwache Nachfrage der US-Verbraucher weiterhin die Endmärkte belaste, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Langfristig bleibe das Unternehmen aber hervorragend positioniert und sollte von Marktanteilsgewinnen profitieren./mf/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chris Counihan
    Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 3600
    Kursziel alt: 3600
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



